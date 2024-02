Die „Nacht der Hexen“ in Schenkenzell am Freitag,9. Februar, bot reichlich Gelegenheit für das Staunen über tolle Auftritte und das gesellige Feiern über die eigene Narrenzunft hinaus.

Durch die Fest- und Turnhalle Schenkenzell ertönten dabei auch bewusst moderne Lieder wie „Every time we touch“ von der Dancegruppe Cascada. Aber auch Partyhits wie „Die Hände zum Himmel“ und „Viva Colonia“ fehlten am Abend nicht. Sie alle wurden lauthals mitgesungen.

Immer wieder lockerten zudem Auftritte von lokalen Vereinen den Abend auf. So sorgte die Tanzgruppe „Jumpin the next generation“ mit ihren jungen Tänzerinnen für staunende Ausrufe in der Halle. Die Besucher ließen sich mehrere Minuten lang von den galanten und gelenkigen Bewegungen der Tänzerinnen verzaubern. Sie tanzten etwa zu dem Lied „Einmal um die Welt“ von Rapper Cro.

Im angegliederten Festzeit war die Stimmung über weite Teile des Abends ebenfalls sehr gelöst, teils kam aufgrund des engeren Raums und der damit verbundenen schwierigeren Durchquerungsmöglichkeit sogar noch etwas mehr Stimmung als in der Halle auf. Sowohl in der Halle als auch im Festzeit standen die Besucher aber dicht gedrängt und hatten sich über den Abend hinweg auch so einiges zu erzählen.

Wer etwas Ruhe und Entspannung finden wollte, begab sich dann nach draußen und konnte mit etwas Nieselregen wieder etwas fitter und wacher werden.

„Singlebörse“ sorgt für Hochbetrieb in Vorhalle

Ebenfalls sehr beliebt war die „Singlebörse“ im Hallenvorraum, die gegenüber der Garderobe aufgebaut war. Hier herrschte Hochbetrieb und so manches einsame Herz, dürfte die Zweisamkeit im Laufe der Nacht noch erlebt haben.

In den verschiedenen Partyareas gab es zudem manch nettes Accessoire zu bewundern. So hielten manche der Zunftmitglieder etwa animierende Schilder hoch, auf denen zum Beispiel „Klatschen!“ oder“Aufstehen!“ stand. So war jedenfalls für ausreichend Animation der Besucher gesorgt.

Bei den Besuchern kam die Veranstaltung wieder einmal toll an. Das zeigte sich auch an der großen Zahl an besuchenden Zünften – so ließen es sich etwa die Glasbachhexen Buchenberg und die Steinreute Teufel nicht nehmen, bei ihren Freunden in Schenkenzell wie etwa den veranstaltenden Schenken-Hexen vorbeizuschauen und zusammen zu feiern.