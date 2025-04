Nacht der Bibliotheken in Nagold: Viel mehr als Bücher – Stadtbibliothek zeigt, was sie zu bieten hat

Bei der Nacht der Bibliotheken hatte das Nagolder Büchereiteam ein buntes Programm auf die Beine gestellt: Mit Bilderbuchkino, Führungen durchs Archiv, leckeren „Mocktails“ und Tombola wurde der Abend zum vollen Erfolg und zeigte: Bücher sind absolut in. Doch die Stadtbibliothek hat noch einiges mehr zu bieten, wird an dem Abend deutlich.

Ein ganzer Abend zwischen tiefgründigen Erwachsenen-Romanen, informativen Sachbüchern und aufregenden Kinderbüchern: Die Nacht der Bibliotheken lockte zahlreiche Besucher in die Stadtbibliothek. Vom Senior bis zum Kleinkind war jede Altersgruppe vertreten, um das Angebot, das Leiterin Christina Grimm und ihr Team auf die Beine gestellt hatten, in Augenschein zu nehmen.

Ein besonderes Highlight des Abends: Alexander Linke, der Zeichner der „Äffle- und Pferdle“-Cartoons, war vor Ort und zeichnete spontan Skizzen für die Besucher. Ob als VfB-Fans, am Strand oder im Heißluftballon – die Wünsche von Erwachsenen und einer Menge Kinder wurden erfüllt und zahlreiche Skizzen stolz nach Hause getragen. Die Schlange vor dem Tisch des Künstlers war dementsprechend immer lang.

Lesen Sie auch

Ein weiteres Highlight stellte die Tombola da. Nach kürzester Zeit war die Kategorie für die Erwachsenen vergriffen. Zu gewinnen gab es unter anderem Bücher, Lesezeichen und Spiele. Besonders erfreulich für die Besucher: Nieten waren nicht unter den Losen. Neben den „großen“ Gewinnen gab es Trostpreise: Buttons, Beutel und Post-its. Die Trostpreise konnten sich die Besucher selbst auswählen.

Alexander Linke zeichnete spontan „Äffle und Pferdle“ Foto: Jansen

Einen seltenen Blick ins Archiv gewährte Archivarin Claire Hölig. Sie erklärte, welche Unterlagen im Archiv gelagert werden. Die kann übrigens jeder anschauen: „Archivmaterial ist Allgemeingut und kann von jedem eingesehen werden“, räumte Hölig mit dem Mythos auf, man bräuchte dafür eine besondere Erlaubnis. Empfehlenswert sei jedoch, einen Termin auszumachen.

An diesem Buch haben Nager genagt. Foto: Jansen

Auch muss das Material erhalten werden. Dazu gehören Reparaturen beschädigter Werke. Zur Verdeutlichung hatte Hölig drei Bücher ausgelegt. An einem hatten sich Nager gütlich getan – die Bissspuren sind noch deutlich zu sehen. Ein anderes wurde vom Schimmel gezeichnet, wieder eines von den echten Bücherwürmern angefressen.

Bücherwürmer wo man hinsieht

Bücherwürmer gab es in der Stadtbibliothek zuhauf – auch im übertragenen Sinn. „Bücherwurm“ war ein Name der „Mocktails“, die am Tresen gemixt und verkauft wurden. Mocktails sind alkoholfreie Cocktails – so kamen auch die Kinder genüsslich ein buntes Getränk schlürfen. Moment: In der Bibliothek sind Speisen und Getränke eigentlich verboten! „Heute dürfen Sie diese Essens und Trinken-Verboten-Schilder ignorieren“, erlaubte Leiterin Grimm schon bei der Begrüßung.

Spannend: Die Abenteuer von Peter Pan Foto: Jansen

Auch die kleinsten zeigten, dass Bücher absolut in sind: So wurde im Schein von Taschenlampen im abgedunkelten Kinderbereich gelesen, eingekuschelt in Fliesdecken. Mitfiebern konnten die Kinder beim Lauschen der Geschichte von Peter Pan, der gemeinsam mit Wendy den bösen Captain Hook in seine Schranken weist.

170 000 Ausleihen im vergangenen Jahr

„Das Interesse am haptischen Buch und an der Literatur ist nach wie vor groß“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Großmann schon bei der Begrüßung zum Abend. 2024 gab es 170 000 Ausleihen in der Bibliothek.

Wo die Bücher zu finden sind, darüber klärte Christina Grimm bei den Bibliotheksführungen auf. Sie zeigte auch, was es neben Büchern in der Bibliothek gibt: DVDs, Hörbücher, CDs und Toni-Figuren – wenn die auch nicht frei im Raum stehen. „Sonst würden die wohl alle Füße bekommen“, meinte Grimm. 55 000 Medien hat die Stadtbibliothek an greifbaren Medien – und noch einige Angebote mehr.

Welche digitalen Angebote die Bibliothek bietet, wusste Marie Wieland zu berichten. Sie zeigte, wie mit dem Bibliotheksausweis der Pressreader genutzt werden kann. Der enthält 7000 Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt. Außerdem: Mit dem Ausweis gibt es seit März Zugriff auf das Streaming-Portal filmfriend.

Die Nacht der Bibliotheken ist eine Veranstaltung, die erstmals in den Bibliotheken in bundesweit stattfand. Auch große Büchereien, wie die Staatsbibliothek Stutttgart, öffneten ihre Pforten. Wesentlich kleiner ist die Stadtbibliothek Nagold. Aber: „Wir haben genug Selbstbewusstsein und Stolz, um auch dabei zu sein“, erklärte OB Großmann.