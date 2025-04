Im Angebot waren hier ein Kneipenquiz, ein Flohmarkt und die „Bücher im Gespräch“. Seit 16 Jahren gibt es mittlerweile die Reihe „Bücher im Gespräch“, der Volkshochschule, die sich regelmäßig im Kulturcafé Häring trifft. Eine Ausnahme gab es jetzt bei der bundesweiten Nacht der Bibliotheken.

Erstmals fand die Diskussionsrunde in der Stadtbibliothek am Schwenninger Muslenplatz statt. Es waren vier Literaturkennerinnen und Literaturkenner, welche ihre mitgebrachten Bücher vorstellten und anschließend über die Romane der anderen diskutieren konnten.

Premiere für Sabine Streck

Mit eingebunden war auch das Publikum. Die ehemalige Schwarzwälder-Bote-Redakteurin und Autorin Sabine Streck, die sich als Neue in der Gesprächsrunde ein Erstlingswerk aussuchte, das sich gut liest und unterhaltsam ist. So stellte sie Gudrun Eider „Nach uns das Leben“ vor. Schon der erste Eindruck vom Umschlag sei anschaulich gewesen, ebenso der Text auf dem Buchdeckel. Gudrun Eidel, die im Kommunikationsbereich arbeitet, hat sie in diversen Schreibwerkstätten und Fortbildungen erworben, hatte sich Sabine Streck im Vorfeld über die Autorin informiert. In „Nach uns das Leben“ geht es unter anderem um die Auflösung des Gesangvereins, der sich wegen Mitgliedsmangel nach 130 Jahren auflöst. Es ist eine Geschichte aus dem Leben gegriffen. „Doch es tut gut, wenn man das Buch gelesen hat, weil es ein Happy End gibt“, stellte Sabine Streck fest.

Bibliotheksmitarbeiterin Tina Lang, für den Romanbestand der Stadtbibliothek zuständig, hatte Elif Shafak „Am Himmel die Flüsse“ mitgebracht. Die Autorin wuchs in Madrid und Ankara auf. „Sie gehört zu den meist gelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei“, so Tina Lang. In dem Buch werden drei verschiedene Handlungsstränge über Zeit und Kontinente zusammengeführt. „Wenn man Elif Shafak etwas vorwerfen könnte, dass sie es zu gut meint und den Roman überfrachtet“, so Tina Lang. Die Autorin schreibt mit viel Wohlwollen, Menschlichkeit und Empathie, obwohl die Hauptfiguren vom Leben nicht geschont werden. „Wie bei jedem guten Roman habe ich auch eine Fülle an neuem Wissen finden können“, so die Bibliotheksmitarbeiterin.

Georg Fröhlich, der stellvertretende Vorsitzende und Jurymitglied des Rottweiler Literaturwettbewerbs Schreibstuben, hatte sich für das Erstlingswerk von Konstantin Ferstl, „Die blaue Grenze“ entschieden. Im Mittelpunkt steht der Ich-Erzähler Fidelis Lorentz, der in einer schwierigen Lebenssituation steckt, zu seiner Beziehung zu seiner Freundin J. „Ihren Namen erfährt man den ganzen Roman über nicht“, betonte Fröhlich. Die beiden wollen sich treffen und bevor sie zusammen kommen, unternimmt Lorentz eine Reise: nach Nordkorea, mit der Eisenbahn. „Es ist ein Roman über kulturgeschichtliche und sozialgeschichtliche Aspekte“, stellte Georg Fröhlich fest und sagte, dass es ein reiches Buch an verschiedenen Eindrücken und Stationen sei.

Die Literaturkennerin der Stadt und Gastgeberin der Diskussionsreihe, Lucy Lachenmaier, stellte das Buch „So gehen wir denn hinab“, von der afroamerikanischen Schriftstellerin Jesmyn Ward vor, das im vergangenen Jahr erschienen ist und gleich übersetzt wurde. In dem Roman geht es um das Mädchen Annis, das in der Sklaverei geboren wurde. In dem Buch geht es auch um Stärke, Zuversicht und um die Widerstandskraft zur Befreiung, stellte die Schwenninger Literaturexpertin fest. „Es ist eine erschütternde Geschichte, wenn sie die abends lesen, können Sie nicht schlafen“, sagte Lucy Lachenmaier ans Publikum gerichtet.

Fragen aus Schwenningen

Beim Kneipen-Quiz mussten verschiedene Fragen querbeet beantwortet werden. Auch aus Schwenningen und der Region und wie es sich für eine Bibliothek gehört, über Bücher und Literatur. „Bei unserem Quiz war von allem etwas mit dabei“, so Bibliotheksmitarbeiterin Stefanie Dengler. Es waren insgesamt 30 Fragen, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt wurden. Angelehnt war die Fragerunde an ein Kneipenquiz, das als Vorlage diente.

In den Katakomben der Stadtbibliothek fand ein Flohmarkt statt, bei dem man Schnäppchen machen konnte. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek sorgte für die Bewirtung. „Wir unterstützten gerne diese Nacht der Bibliotheken“, stellte Beiratsmitglied Werner Leuthner fest. Die Veranstaltung nutzte man auch, um neue Mitglieder zu gewinnen. „Wir sind auch wieder bei der Kulturnacht dabei und werden unter anderem Waffeln anbieten“, kündigte Leuthner an.