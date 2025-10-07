Nacht der Bewerber: So wirbt die Polizei in Horb um Nachwuchs

Bei der „Nacht der Bewerber“ zeigte die Polizei in Horb, was den Beruf spannend macht – und was ihn fordert.
Noch bevor sich die Tore öffneten, warteten bereits drei Interessierte vor dem neuen Revier. „Ich muss ein BOGY-Praktikum von der Schule aus machen und will mich informieren, wie ich nach der Schule bei der Polizei anfangen kann“, meinte eine potenzielle Bewerberin. Ihrer Freundin ging es ähnlich: „Ich möchte Einblicke bekommen, wie die Ausbildung abläuft und welche Bereiche es bei der Polizei gibt, nicht nur die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.“