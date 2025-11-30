„Nacht der 1000 Lichter“: Einkaufsnacht erfüllt St. Georgen mit besonderem Flair

So einiges geboten und ordentlich was los war bei der mittlerweile traditionellen „Nacht der 1000 Lichter“, die wieder der Handels- und Gewerbeverein (HGV) St. Georgen veranstaltete.

Keine Frage, die lange Verkaufsnacht zur Vorweihnachtszeit kommt in St. Georgen offensichtlich sehr gut an und hat durchaus seinen Reiz. Hört man sich unter den Besuchern um, wird schnell klar, warum: Die Gäste schätzen die Möglichkeit, auch zur späteren Stunde noch ganz in Ruhe bummeln und einkaufen gehen zu können.

Man kann außerdem – mit oder ohne Einkaufstasche – diverse Leckereien genießen und den Tag entspannt ausklingen lassen. Und manche Bürger nutzen die Gelegenheit, sich mal wieder mit Freunden zu verabreden, um in geselliger Runde einen netten Abend zu verbringen.

So war es auch in diesem Jahr. Viele der teilnehmenden Händler und Geschäfte hatten bis 22 Uhr geöffnet. Einige boten ihren Kunden Sonderangebote und Rabattaktionen an. Natürlich gab es wieder verschiedene Möglichkeiten, es sich auch kulinarisch so richtig gut gehen zu lassen.

Nachdem sich in früheren Jahren viel rund um den Bärenplatz abspielte, war heuer der neugestaltete Marktplatz Kristallisationspunkt der Veranstaltung. Bereits ab dem frühen Abend begann sich der Platz zu füllen und später wurde es richtig eng vor und zwischen den verschiedenen Verpflegungsständen.

Diese vier Mädels hinter dem Stand der Narrenzunft verbreiten ihre gute Laune direkt unter die Gäste. Foto: Richard Schuster

Nesthexen, Narrenzunft und Weiher-Hexen hatten Grill- und Bratwürste, Frikadellenbrötchen sowie diverse alkoholische und nichtalkoholische, heiße und kalte Getränke im Angebot. Der Kindergarten St. Benedikt hatte sich ganz auf die „süße“ Sparte konzentriert – mit Erfolg. Hier lag der unwiderstehliche Duft von Waffeln in der Luft. Es gab auch Linzertorte und Kinderpunsch. Außerdem bot der Kindergarten von den Kindern selbst gebastelte Schneemänner an.

Blumen und viel mehr: Susanne Steiner-Hieske präsentiert tolle Geschenkartikel. Foto: Richard Schuster

Aber es war auch sonst einiges los in der Innenstadt. Die Metzgerei Rieckmann etwa hatte mit ihrem Verpflegungsstand kurzzeitig Quartier in der Bahnhofstraße bezogen. Neben leckeren „Ochsenfetzen“ und Grillwürsten gab es da auch Glüh-Gin. Und es wurde sogar Live-Musik präsentiert: Luca Kirschner spielte auf seiner Gitarre zur Unterhaltung auf.

Auf dem neu gestalteten Marktplatz drängen sich die Besucher. Foto: Richard Schuster

Das Hotel Federwerk verkaufte auf seiner Außenterrasse Handbrot, wahlweise mit Fleisch oder vegetarisch, sowie heiße Schokolade.

Weihnachtsgewinnspiel läuft

Die „Nacht der 1000 Lichter“ war auch in diesem Jahr wieder Starttermin für das beliebte Weihnachtsgewinnspiel des HGV. Kunden müssen bis Heiligabend vier Stempel von am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäften sammeln, um mitmachen zu können. Die Gewinner der Preise werden dann am 29. Dezember in der Volksbank gezogen.