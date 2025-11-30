„Nacht der 1000 Lichter“: Einkaufsnacht erfüllt St. Georgen mit besonderem Flair

So einiges geboten und ordentlich was los war bei der mittlerweile traditionellen „Nacht der 1000 Lichter“, die wieder der Handels- und Gewerbeverein (HGV) St. Georgen veranstaltete.
Keine Frage, die lange Verkaufsnacht zur Vorweihnachtszeit kommt in St. Georgen offensichtlich sehr gut an und hat durchaus seinen Reiz. Hört man sich unter den Besuchern um, wird schnell klar, warum: Die Gäste schätzen die Möglichkeit, auch zur späteren Stunde noch ganz in Ruhe bummeln und einkaufen gehen zu können.