Nachster Sieg für Balingen: „Gallier“ bleiben cool

Der HBW Balingen-Weilstetten bleibt zu Hause eine Macht. Mit einem 35:31-Erfolg über den TuS Ferndorf schloss das Team von Trainer Matti Flohr die englische Woche mit 4:0 Punkten ab.

Dem HBW ist in der Balinger Mey-Generalbau-Arena nicht beizukommen. Am Sonntag gewannen die „Gallier“ nur drei Tage nach dem 31:21-Auswärtssieg bei den Eulen Ludwigshafen mit 35:31 (17:14) gegen den TuS Ferndorf, der unter der Woche mit Filip Baranasic einen neuen Keeper mit Balinger Vergangenheit von der SG BBM Bietigheim verpflichtet hatte.

Gastgeber trotzen Personalsorgen Die rund 2300 Zuschauer sahen einen HBW, der mit dem Handicap an den Start ging, dass neben Elias Huber, Magnus Grupe und Keeper Benedek Nagy nun auch noch mit Mex Raguse – er war im Friesenheim-Spiel umgeknickt – und Tim Ruggiero-Matthes (krank) zwei ihrer erfolgreichsten Torschützen passen mussten.

HBW legt 7:2-Start hin

Und dennoch legten die Gastgeber bestens los, in der Deckung fanden sie auf Anhieb den richtigen Zugriff und in der Offensive lief der Ball bis zur Torchance flüssig durch die Reihen. Und ehe Ferndorf sich versah, lag der TuS nach drei Treffern in der siebten Minute von Yonatan Dayan, Stefan Bauer und Georg Pöhle mit 2:7 im Hintertreffen. Ferndorfs Trainer Ceven Klatt sah sich gezwungen den Lauf der „Gallier“ zu bremsen und seine Mannschaft einzunorden – er bemängelte Zweikampfführung, Rückzugsverhalten und die Chancenvorbereitung bei seinem Team.

Ferndorfs Auszeit zeigt Wirkung

Und das hörte gut zu, steigerte sich und machte fortan Boden gut. Keeper Can Adanir verkürzte in Überzahl mit einem Wurf ins verwaiste HBW-Tor auf 6:9 (17.). Zwar war der HBW das bessere Team, schaffte es aber nicht, die Gäste abzuschütteln – erst nach Tim Grüners 14:10, einer Parade des gut aufgelegten Torhüters Mateusz Kornecki und dem anschließenden Konter von Tobias Heinzelmann zum 15:10 (21.) hatte sich der HBW wieder etwas Luft verschafft. Der ließ in der Folge jedoch eine ganze Reihe an Chancen von den Außenpositionen gegen den eingewechselten Baranasic liegen –und so gingen die Gastgeber „nur“ mit einem 17:14-Vorsprung in die Pause.

Balinger Vorsprung dahin

Der war flugs dahin. Ferndorf nutzte Zeitstrafen gegen Pöhle und Dayan, um sich herauszuarbeiten und in Überzahl sorgte Hampus Dahlgren für das 20:20 (37.). Der HBW wankte gewaltig, aber er fiel nicht. Denn die „Gallier“, bei denen die Achse mit Spielmacher Dayan und Kreisläufer Heinzelmann herausragte, blieben cool. Nach dem 21:21 von Valentino Duvancic initiierte Csaba Leimeter einen 6:1-Lauf, den Sascha Pfattheicher per Siebenmeter mit dem 27:22 abschloss (47.). Der HBW blieb nun am Drücker, Grüner sorgte mit einem Doppelpack für eine 31:25-Führung (52.), die die Gastgeber schließlich mit einem 35:31 über die Zeit brachten.

Statistik

HBW Balingen-Weilstetten: Kornecki, Bierfreund; Locher, Strobel, Fuß (4), Grüner (5), Wente (2), Bänsch, Fügel (2), Flad, Heinzelmann (6), Pfattheicher (2/2), Dayan (7), Leimeter (3), Pöhle (2), Bauer (2).

Tus Ferndorf: Adanir (1), Baranasic; Eres (4/1), Meyer-Siebert (4), Fanger (2), Dahlgren (2), M. Michel (3), Hideg (3), Mundus (5), Jansen (5/1), Duvancic (2), Süsser.