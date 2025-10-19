Nachster Sieg für Balingen: „Gallier“ bleiben cool

Der HBW Balingen-Weilstetten bleibt zu Hause eine Macht. Mit einem 35:31-Erfolg über den TuS Ferndorf schloss das Team von Trainer Matti Flohr die englische Woche mit 4:0 Punkten ab.
Dem HBW ist in der Balinger Mey-Generalbau-Arena nicht beizukommen. Am Sonntag gewannen die „Gallier“ nur drei Tage nach dem 31:21-Auswärtssieg bei den Eulen Ludwigshafen mit 35:31 (17:14) gegen den TuS Ferndorf, der unter der Woche mit Filip Baranasic einen neuen Keeper mit Balinger Vergangenheit von der SG BBM Bietigheim verpflichtet hatte.