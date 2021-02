Nachsorgeklinik Tannheim Petition gegen Bundeswehrpläne erreicht Quorum

Erstaunlich: Während die Anzahl der Unterstützer in den vergangenen Monaten – abgesehen von einem Sprung nach einem Rundbrief der Sparda-Bank – sehr gleichmäßig nach oben ging, kamen zum Schlussspurt zwischen Freitag und Montag auf einen Schlag mehr als 15.000 neue Unterschriften hinzu, sodass die Zahl auf 65.000 hochschnellte. Die Zielmarke wurde deshalb fulminant durchbrochen.

Doch wie geht es nun weiter? In einer Woche ist die Petition offiziell beendet. Anschließend wird die Internetplattform openPetition, auf der die Unterschriften gesammelt wurden, die Sammelpetition nach eigenen Angaben an die "gewählten Vertreter des zuständigen Parlaments mit der Bitte um eine Stellungnahme" weiterleiten. In diesem Fall geht die Petition an die Mitglieder des Deutschen Bundestags.

Diese können bei ihrer Stellungnahme angeben, ob sie einen Antrag im Parlament unterstützen, wenn sich genügend andere Vertreter anschließen, eine öffentliche Anhörung im Fachausschuss befürworten oder sich für eine öffentliche Anhörung im Parlament beziehungsweise Plenum einsetzen.

Innerhalb von vier Wochen erneut 50.000 Unterschriften benötigt

Doch nicht nur das: Die Petition wird darüber hinaus offiziell beim Petitionsausschuss eingereicht. Auf Wunsch des Petenten kann nach Angaben von openPetition seine Petition unter Einwilligung des Petitionsausschusses des Bundestages auf ePetitionen veröffentlicht werden.

Ab Zeitpunkt der Veröffentlichung beträgt die Zeichnungsfrist laut Petitionsrecht vier Wochen. Werden in diesem Zeitraum – unabhängig von den schon gesammelten Unterschriften – erneut mindestens 50.000 Unterschriften gesammelt, so erhält der Petent Rederecht gegenüber dem Petitionsausschuss im Rahmen einer öffentlichen Anhörung. Dies würde damit deutlich über die reine Behandlung im Petitionsausschuss hinaus gehen.

Wie es im Falle dieser Petition weiter geht, bleibt also spannend. Zumal der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) beim Gespräch mit den Geschäftsführern der Nachsorgeklinik schon Möglichkeiten ins Spiel gebracht hat, dass die Bundeswehr von den bisherigen Plänen abrückt.