Nachsorgeklinik Tannheim: Furtwanger Musicalstar erhält Medienpreis

Sie singt derzeit die deutsche Stimme von Elphaba im Kino-Hit „Wicked“, ist Hauptdarstellerin im Disney-Musical „Die Eisprinzessin“ samt Auftritt bei „Wetten das..?“, veröffentlicht in Kürze ihre neue Single „So What?!“, feiert im kommenden Jahr ihr bereits 20-jähriges Bühnenjubiläum und hat ein großes Herz für chronisch kranke Kinder: Musicalstar Sabrina Weckerlin aus Furtwangen engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten für krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Kinder, gibt Benefizkonzerte und sammelt bei ihren Musicalauftritten zudem Spenden.

Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge dankte ihr dieses Engagement bei einem Festakt in der SpardaWelt in Stuttgart mit der Verleihung des Medienpreises 2024, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsame Heimatstadt

Für Stiftungsvorstand Roland Wehrle war das Wiedersehen mit Sabrina Weckerlin, die tags zuvor noch die Weltpremiere des neuen Kino-Hits „Wicked“ in London miterlebt hatte, zugleich eine Begegnung mit einem Musicalstar aus der gemeinsamen Heimatstadt: „Ihre Furtwanger Wurzeln hat Sabrina nie verloren, ist am Schmutzigen Donnerstag dort sogar im Spättlehäs anzutreffen“, freute sich der Furtwanger, der zugleich als Präsident der Schwäbisch-Alemannischen-Narrenvereinigung fungiert.

„Furtwangen ist für Sabrina Weckerlin ein Dreh- und Angelpunkt geblieben, weil dort die Mutter und ihre am Down-Syndrom erkrankte Schwester leben“, so der Stiftungsvorstand. Roland Wehrle erinnerte daran, wie Sabrina 2003 ihre professionelle Ausbildung an der Joop van den Ende Academy in Hamburg begann: Bei einem Auswahlverfahren konnte sie sich als „jüngste Hip-Hop- und Jazzdance-Lehrerin“ des Landes durchsetzen. Es folgte ein dreijähriges Studium.

Stationen des Stars

Die Verleihung des Medienpreises war für das Team der Deutschen Kinderkrebsnachsorge der Anlass, Stationen der so erfolgreichen Karriere von Sabrina Weckerlin auf der Medienwand der SpardaWelt zu zeigen. 2004 spielte sie im Musical „Drei Musketiere“ ihre erste Hauptrolle, die „Constance“. Damit war der Weg zu einer großartigen Karriere frei.

Es folgten viele weitere Höhepunkte, so unter anderem die Hauptrolle im Musical „Die Päpstin“, die sie in diesem Jahr erneut spielte. Und sie stand bis vor Kurzem mit riesigem Erfolg zwei Jahre in der Hauptrolle „Elsa“ im Disney-Musical „Die Eiskönigin“ in Hamburg auf der Bühne.

Um Spenden gebeten

Ihre Musicalauftritte sind für Sabrina Weckerlin immer wieder zugleich der Anlass, das Publikum um Spenden für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge zu bitten, zeigt die Stiftung auf. Erst kürzlich konnte sie als Ergebnis ihrer Aktion „Sabrina sammelt 2024“ dank der Hilfe ihrer Fans und in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der „spotlight musical GmbH“, insgesamt 18 000 Euro der Kinderkrebsnachsorge überreichen.

Sabrina Weckerlin ist bereits seit 2005 Mitglied im Kuratorium der Deutschen Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind. Und weiter Mitglied im Kuratorium der Deutschen Stiftung für Menschen mit Downsyndrom, was mit der Krankheit ihrer Schwester zusammenhängt. Für ihren Einsatz für krebs-, herz- und mukoviszidose kranke Kinder sowie Familien, die ein Kind verloren haben, wurde sie ebenso mit der Ehrennadel der Deutschen Kinderkrebsnachsorge ausgezeichnet.

Ihr Engagement begeistert

Die Stiftungsvorstände Sonja Faber-Schrecklein und Roland Wehrle zeigten sich begeistert, dass Sabrina Weckerlin, die für ihre Leistungen als Musical-Star stets riesigen Applaus bekommt, bereit sei, sich für chronisch kranke Kinder zu engagieren. Ihre Hoffnung: „Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge feiert im kommenden Jahr ihr 35-jähriges Bestehen, Sabrina Weckerlin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – da lässt sich doch gemeinsam was machen?!“

Sabrina Weckerlin betonte in ihren Dankesworten, sie erinnere sich gut daran, wie sie mit 18 Jahren ihre erste Musical-Hauptrolle spielte und Roland Wehrle sie bat, ins Kuratorium der Deutschen Kinderkrebsnachsorge einzutreten. Die junge Künstlerin war sofort „Feuer und Flamme“ und sicherte beim Festakt in Stuttgart der Stiftung sprich Nachsorgeklinik Tannheim auch zukünftig ihre Unterstützung zu. Besonders freuen sich die schwer chronisch kranken Kinder und Jugendlichen auf weitere Besuche des Musicalstars in Tannheim: Sabrina Weckerlin „live“, tanzend und singend, das ist stets ein großartiges Erlebnis.