Nachruf: Winfried Hecht – Rottweil verliert Chronisten von unschätzbarem Wert

Winfried Hecht, Historiker und Stadtarchivar a.D., ist in der Nacht zum Dienstag gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Samstag statt.

Er war nicht nur ein profunder Kenner der Historie, sondern Rottweils Stadtgeschichte trug er im Herzen und war selbst Teil von ihr. Bereits gezeichnet von seiner schweren Krankheit, verfasste er bis zuletzt Buchbeiträge und Texte für die Heimatblätter, die ihm so sehr am Herzen lagen. Doch in den vergangenen Wochen fehlten ihm zunehmend die Kräfte.

In der Nacht zum Dienstag ist der Historiker, Stadtarchivar a.D. und Kommunalpolitiker Winfried Hecht gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Mit großer Leidenschaft

Wenn Winfried Hecht lebhaft, bildreich und mit großer Leidenschaft über „sein“ Rottweil erzählte und sein „Schatzkästlein der Stadtgeschichte“ öffnete, dann konnte man meinen, dass er alles spätestens ab dem Mittelalter selbst miterlebt hätte. Es machte Spaß, ihm zu lauschen und so manche Zeitreise gemeinsam mit ihm anzutreten, bei Vorträgen, oder auch an seinem Küchentisch bei Tee und Keksen. Gerne und ausführlich half er Buchautoren mit Tipps, wusste quasi im Schlaf, welche Bildmotive wo im Stadtarchiv zu finden sind und war stets profunder und kritischer Korrektor – „damit historisch auch alles den richtigen Weg geht“, wie er in einem Interview sagte.

Mit dem Tod von Winfried Hecht verliert Rottweil einen Chronisten von unschätzbarem Wert. Hecht schrieb unermüdlich: Stadtgeschichte rauf und runter – verfasste Aufsätze, wissenschaftliche Arbeiten und dutzende Bücher. Für seine Verdienste bekam er das Bundesverdienstkreuz, wurde zum Ritter des Ordens des heiligen Papstes Silvester ernannt, erhielt die Bürgermedaille der Stadt Rottweil in Gold, und die Medaillen des Kreistags in Bronze, Silber und Gold. Im vergangenen Jahr verlieh ihm Oberbürgermeister Christian Ruf die Staufermedaille des Ministerpräsidenten. Ruf hatte Hecht dabei als „das wandelnde Gedächtnis der Stadt“ gewürdigt.

Wollte man ausführlich über Winfried Hecht schreiben und all sein Wirken dokumentieren, so könnte man locker ein Buch damit füllen, denn so vielfältig war Hecht über Jahrzehnte tätig und engagiert, und förderte als Impulsgeber besonders die Kulturarbeit des Landkreises Rottweil.

Zudem war Hecht mehr als 50 Jahre für die SPD im Kreistag aktiv. In einer Feierstunde hatte ihn Landrat Wolf-Rüdiger Michel im Mai vergangenen Jahres für sein politisches Engagement ausgezeichnet und ihm eine Ehrenurkunde und ein handschriftliches Schreiben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser überreicht. „Es ist eine beeindruckende politische Leistung, auf die Winfried Hecht zurückblicken kann. In diesem halben Jahrhundert wurden viele kreispolitische Meilensteine umgesetzt, an deren Zustandekommen Winfried Hecht mitgewirkt hat“, hatte Michel das Wirken des SPD-Mannes gewürdigt.

Hecht hatte sich auch aktiv an der historischen Forschungs- und Bildungsarbeit des Landkreises beteiligt. Zudem war er viele Jahre Gaukulturwart des Albvereins, Vorsitzender des Geschichts- und Altertumsvereins, kümmerte sich seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft ums Herrenkramersche „Kripple“ und den damit verbundenen Erhalt des Rottweiler Dialekts. Zudem waren ihm die Zünfte ein Herzensanliegen, was nicht zuletzt auch die vielen Publikationen zum Thema aufzeigen, die er in den vergangenen Jahren noch mit großem Engagement abgeschlossen hat. Im Oktober hatte er noch an der Monatsprozession teilgenommen.

Das „Kripple“ war Winfried Hecht über Jahrzehnte ein wichtiges Anliegen. Foto: Siegmeier

Und auch bei seiner heiß geliebten Fastnacht war er bis zuletzt aktiv. Viele Jahre hatte er das Amt des Zunftschreibers ausgeübt, war am Dreikönigstag als Abstauber unterwegs, malte Narrenbücher und verantwortete mit viel Spaß und Akribie das Narrenblättle.

Seinen Humor hat Hecht bis zuletzt nicht verloren. Verteilte er doch noch am Krankenbett vor wenigen Wochen Postkarten mit Szenen aus seinen Narrenbüchern und sagte auf diese Weise seinen Besuchern auf.

Geboren wurde Winfried Hecht am 2. Februar 1941 in Stuttgart. 1944 kam er mit Mutter und Schwester nach Rottweil zum Großvater, da die Familie in Stuttgart ausgebombt worden war. In Rottweil habe sich die Familie wohlgefühlt, erzählte er. In der Durschstraße wuchs Winfried Hecht mit seiner Schwester auf und lernte Rottweil bereits als kleiner Junge kennen. Später besuchte er das Albertus-Magnus-Gymnasium, an dem er 1960 Abitur machte.

Die zweite Heimat

Zum Studieren zog es ihn nach Tübingen, Frankreich, Spanien und zuletzt nach Portugal. Schließlich hatte er in Würzburg promoviert, kam aber schnell in die Heimat zurück, da in Rottweil ein Stadtarchivar gesucht wurde. 1968 hatte er die Stelle angetreten, die er bis ins Jahr 2006, 38 Jahre innehatte. Seine große Leidenschaft und Liebe galt zudem Italien. Venedig hatte er zu seiner zweiten Heimat erklärt. Dass er zuletzt nicht mehr reisen konnte, das hat er sehr bedauert.

Um ihn trauern seine Ehefrau, seine Töchter und sein Sohn sowie die Enkel, Urenkel und die gesamte Stadt.

Die Trauerfeier

mit anschließender Beerdigung auf dem Stadtfriedhof findet am Samstag, 21. Dezember, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle statt.