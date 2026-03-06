Nachruf: VfL Ostelsheim trauert um Dieter Lamprecht

Mit großer Trauer und Betroffenheit nimmt der VfL Abschied von seinem langjährigen Mitglied und zweiten Vorsitzenden Dieter „Jacky“ Lamprecht.

Lamprecht ist nach den Angaben des VfL am Dienstag im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er war mehr als 50 Jahre Mitglied des VfL Ostelsheim. Der Verstorbene führte unter anderem mit kurzen Unterbrechungen zwischen 1987 und 2006 die Abteilung Fußball und war danach circa 20 Jahre als zweiter Vorsitzender neben dem vor wenigen Wochen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Klaus Dieter Kühlmann die treibende Kraft im VfL Ostelsheim.

Leiter des Bauausschusses Lamprecht engagierte sich unter anderem als Leiter des Bauausschusses für den Erhalt und die Modernisierung der Sportanlagen, wobei er gerne auch selbst Hand anlegte. Darüber hinaus vertrat er den VfL jahrelang federführend in der Interessensgemeinschaft Ostelsheimer Vereine „IGOV“, war 15 Jahre im Gemeinderat aktiv und trat gemeinsam mit seiner Familie regelmäßig und mit großem Engagement als Zwiebelkuchenbäcker des VfL beim beliebten Backhausfest auf.

Oft als Vermittler im Einsatz

Lamprecht wirkte im Verein oft als Vermittler und mahnende Stimme im Hintergrund, mit dem Ziel, die Einheit des Vereins und der Abteilungen zu bewahren und zu stärken, teilt der VfL weiter mit. Sein Erfahrungsschatz und seine ruhige Art hätten ihn zu einem gefragten Ratgeber in allen Fragen rund um das Sportgelände und den Sportbetrieb gemacht.

Gesellig und offen

„Sein Herz gehörte auch nach seiner Zeit als Abteilungsleiter weiterhin der Sparte Fußball. Jeder regelmäßige Besucher kannte Jacky als geselligen und offenen Charakter, der natürlich für sein Team fieberte und brannte, aber trotzdem nie vergaß, dass Fußball einfach nur die schönste Nebensache der Welt ist. Wir werden Dieter für sein Engagement, seine Expertise und seine Menschlichkeit als Vorbild in Erinnerung behalten“, ist in der Mitteilung weiter zu lesen.

Lamprechts Einsatz und seine Hingabe hätten die Gemeinde Ostelsheim und den Verein über viele Jahre geprägt und bereichert. Der VfL Ostelsheim verliere einen langjährigen Macher und ein wichtiges Bindeglied in der Führung des Vereins.