Nachruf: VfL Ostelsheim trauert um Dieter Lamprecht

Mit großer Trauer und Betroffenheit nimmt der VfL Abschied von seinem langjährigen Mitglied und zweiten Vorsitzenden Dieter „Jacky“ Lamprecht.
Lamprecht ist nach den Angaben des VfL am Dienstag im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er war mehr als 50 Jahre Mitglied des VfL Ostelsheim. Der Verstorbene führte unter anderem mit kurzen Unterbrechungen zwischen 1987 und 2006 die Abteilung Fußball und war danach circa 20 Jahre als zweiter Vorsitzender neben dem vor wenigen Wochen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Klaus Dieter Kühlmann die treibende Kraft im VfL Ostelsheim.