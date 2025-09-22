Nachruf: Trauer um Zells Stadtpfarrer Franz Leppert

39 Jahre lang wirkte Franz Leppert in der Schwanenstadt. Der 82-Jährige verstarb in der Nacht auf Sonntag, 21. September.
Zell trauert um ihren Ehrenbürger und katholischen Stadtpfarrer Franz Leppert im Ruhestand. „Ein toller Mensch, der die Kirchengemeinde über Jahrzehnte prägte und allseits beliebt und geschätzt war, wird unvergessen bleiben“, schreibt Pfarrer Martin Schlick für die Römisch-Katholische Kirchengemeinde Zell. Auch die Feuerwehr Zell gedenkt in den sozialen Medien dem Verstorbenen.