Nachruf: Trauer um Kürzeller Original Günter Killius

1 Günter Killius aus Kürzell ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: Lehmann

Günter Killius ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er setzte sich stets für Vereine ein und war mehr als 50 Jahre lang Berichterstatter unserer Zeitung.









Geboren wurde Günter Killius in Lahr. Als jüngstes von sechs Kindern wuchs er in Kürzell auf. In seinem Heimatort besuchte er die Volksschule, ehe er 1946 bei der Druckerei Ernst Kaufmann die Lehre als Schriftsetzers begann. Dann wurde er zum Maschinensetzer ausgebildet. 1953 wechselte er zu Burda nach Offenburg. Zuletzt arbeitete er noch einige Jahre als Textkorrektor, ehe er nach 46 Jahren in den Ruhestand trat.