Nachruf: Trauer um beliebten Schramberger Geschäftsmann

1 Franz Moser starb nach kurzer schwerer Krankheit. Foto: Moser

Nach kurzer schwerer Krankheit ist Frank Moser, seit 21 Jahren Inhaber des Herrenausstattungsgeschäfts Hafner in der Schramberger Fußgängerzone, verstorben.









Der über Schramberg hinaus bekannte und geschätzte Kaufmann Frank Moser, Inhaber des Herrenausstattungsgeschäfts Hafner, wurde am 23. Juli 1960 in Stockach geboren. Aufgewachsen ist er in einer Kaufmannsfamilie in vierter Generation im Geschäftshaus Moser, einem Herrenausstatter. In Stockach verbrachte er seine Kindheit und Jugend bis zum Abitur 1980.