1 Stefan Löffler, langjähriger Gemeinderat in Hechingen und in weiteren Ämtern aktiv, ist am Dienstagmorgen verstorben. Foto: Privat

Der Hechinger Gemeinderat Stefan Löffler ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Seine Heimatstadt prägte er auf vielfältige Weise.









Kürzlich hat er noch seinen 60. Geburtstag gefeiert, noch im Februar trieb er sich am Lumpenmontag als grausliger Lump in der Stadt herum, am Sonntag vor einer Woche wurde er als Hechinger Gemeinderat wiedergewählt. Die Nachricht, dass er am Dienstagmorgen gestorben ist, machte in Hechingen wie ein Lauffeuer die Runde.