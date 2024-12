Nachruf: Schwarzwaldklinik-Komponist Hans Hammerschmid ist tot

1 Hans Hammerschmid, Komponist der berühmten Titelmelodie der ZDF-Reihe "Schwarzwaldklinik", ist im Alter von 94 Jahren gestorben. (Archivfoto) Foto: Patrick Seeger/dpa

Seine Komposition für Hildegard Knefs «Für mich soll’s rote Rosen regnen» wurde häufig gecovert, auch seine Titelmelodie der «Schwarzwaldklinik» ging ins Ohr. Nun wird um Hans Hammerschmid getrauert.









München - Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik": Nun ist der Komponist Hans Hammerschmid tot. Er sei am Samstagmorgen im Alter von 94 Jahren friedlich zu Hause gestorben, sagte seine Lebensgefährtin der Deutschen Presse-Agentur in München. "Am Sonntag davor saß er noch am Klavier." Dabei spielte er einen berühmten Song aus dem Filmklassiker "Casablanca": "As Time Goes By". Dieses Lied habe er besonders geliebt, sagte seine Lebensgefährtin. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" über den Tod des Musikers im Münchner Vorort Gräfelfing berichtet.