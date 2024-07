1 In seiner Backstube hatte Klaus Baumert stets ein offenes Ohr für alle. Jetzt ist er im Alter von 72 Jahren gestorben. Foto: Bohnert-Seidel

Der Bäckermeister aus Schuttern ist in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben.









In Schuttern war er „de’Baumert Klaus“. „Er war ein guter Kamerad, aufgeschlossen, freundlich, unendlich hilfsbereit, besonnen, intelligent und ein Gönner der Vereine“, so Schutterns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli ist Klaus Baumert nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben.