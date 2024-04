Rottenburger Fans zu Festivalmacher Horst Franz: „Rock the Heaven“

1 Das Archivfoto zeigt Horst Franz im Jahr 2013. Foto: Peter Morlok

Er war ein Macher, oftmals auch ein Visionär. Jetzt ist der legendäre Festivalmacher und Organisator des Seebronner „Rock of Ages“ und des Balinger „Bang Your Head“-Festivals nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Gerade mal 60 Jahre wurde er alt – er kämpfte gegen Leukämie und auch gegen eine schwere Herzerkrankung.









Er wird viele Spuren in der Szene hinterlassen – Facebookeinträge zeigen dies bereits jetzt. Seine Familie, Freunde, Fans und die Rock- und Metalszene trauern um einen ganz Großen, der bis zuletzt in Ergenzingen wohnte. Auf Du und Du war er mit Legenden der Rock- und Heavy-Metal-Szene – sein Trauzeuge etwa war Twisted-Sister-Sänger Dee Snider. Immer wieder gelang es ihm erneut, bekannte Bands und Musiker nach Seebronn auf die Festwiese beim Sportplatz oder nach Balingen zu holen – etwa Nazareth, die Scorpions, Uriah Heep oder The Sweet.