Nachruf Rolf Storz Schiltach: Kunst, die in der Einsamkeit entstand

Rolf Storz als bedeutendster Schiltacher Künstler der Gegenwart verstarb am 17. Dezember. Schrambergs Stadtarchivar Carsten Kohlmann widmet ihm einen Nachruf.
Zu Weihnachten erhielten die Freunde des Künstlers Rolf Storz aus Schiltach stets eine mit besonderer Liebe ausgewählte Karte und sehr persönlichen Worten. In diesem Jahr erreichte sie über eine bewegende Anzeige in der Lokalpresse die Nachricht von seinem Tod. Nachdem sich der Künstler in den letzten Jahren in eine eremitisch-asketische Stille zurückgezogen hatte, schlief er am 17. Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich und würdevoll ein, wie er es sich gewünscht hatte – voller Dankbarkeit auf die Freundschaft und Unterstützung in seinen letzten Lebenstagen blickend.