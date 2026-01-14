Nachruf: Neuried trauert um Ehrenbürger Ernst Dörflinger

Ernst Dörflinger war eine Institution in Neuried. Sein unermüdlicher Einsatz prägte die Gemeinde. Am Montag ist er nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.
Geboren und aufgewachsen im Markgräflerland, ging es für Ernst Dörflinger nach dem Abitur 1966 für sein Lehramtsstudium nach Freiburg. Nach dem abgeschlossenen Referendariat in Friedrichshafen führte Dörflingers beruflicher Weg 1971 nach Neuried – an der Realschule blieb er bis zu seiner Pensionierung 2009. 36 Jahre lang war er dort auch Vertrauenslehrer, hörte sich geduldig und einfühlsam die Probleme der Schüler an und fand mit ihnen Lösungen.