Nachruf Mascha Riepl-Schmidt: Sie rettete Stuttgarter Frauengeschichte(n)

Der kräftige Rosaton des Buchrückens fällt im Regal auf. Relevant bleibt das Buch „Wider das verkochte und verbügelte Leben“ aus vielen Gründen. Seine Autorin Mascha Riepl-Schmidt hat darin mehr als 20 Biografien von Stuttgarterinnen versammelt, mit denen sie auch die Geschichte der Frauenbewegung erzählen konnte. Von der 1759 geborenen Malerin Ludovike Simanowiz bis zur Ausdruckstänzerin Grete Breitkreuz ging der Blick zurück, war aber immer auch nach vorn gerichtet, um jungen Frauen Wege zu weisen. Was lässt sich von anderen lernen? Verkochen und verbügeln sollte keine ihr Leben mehr unfreiwillig.

„Die ,Dauerbrenner‘ der Frauenpolitik aber beschäftigen uns heute wie eh und je: Gleichberechtigung, Frauenrenten, Frauenlöhne und der Paragraf 218 – werden diese Probleme je eine für alle erträgliche Lösung finden?“, schrieb Mascha Riepl-Schmidt bei Erscheinen ihres Buchs im April 1990 im Vorwort. Die Skepsis der Expertin für Frauengeschichte speiste sich aus großem Wissen. Die Aufgaben bleiben; ihre Lösung durfte Mascha Riepl-Schmidt nicht mehr miterleben: Am 25. März ist die 1942 unter dem Namen Maja Schmidt in Stuttgart Geborene im Alter von 83 Jahren verstorben.

Wie Engagement geht, hatten die Eltern vorgelebt

Wie ihr Buch im Regal war Mascha Riepl-Schmidt im Leben: eine starke Frau, die sich engagierte. Ihre Eltern hatten es ihr vorgelebt, der Vater wanderte für seine Gesinnung ins KZ, die Mutter half bei der Arbeiterwohlfahrt. Ihre Tochter setzte aufs Wort und teilte in vielen Vorträgen das mühsam aus Archiven geklaubte Wissen über Emanzipation im Südwesten – zum Beispiel über Thekla Kaufmann, die 1919 die einzige Jüdin unter den 13 ersten weiblichen Landtagsabgeordneten im freien Volksstaat Württemberg war. Oder über die Stuttgarter SPD-Politikerin Anna Haag, die wesentlichen Anteil daran hatte, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz verankert worden ist.

Mascha Riepl-Schmidt bei der Einweihung der Emilie -Zumsteeg-Brücke mit Bürgermeister Fabian Mayer 2018 in Botnang Foto: Uwe Tommasi

Als der Gerberplatz auf Vorschlag von Mascha Riepl-Schmidt nach der Schriftstellerin Therese Huber benannt werden sollte und eine Bürgerinitiative dagegenhielt, warb sie für den Namen der ersten Stuttgarter Redakteurin, über die sie promoviert und ein Buch veröffentlicht hatte. Aber sie hatte auch Verständnis für die Anwohner, die sich mit dem Platz identifizierten. Also machte sie sich mit ihnen erfolgreich auf die Suche nach einem Ausweichort.

Der Wunsch nach einem sinnvollen Leben auch für Frauen

„Ich wollte ihr immer gerecht werden, weil sie stets den Mund aufgemacht hat“, sagt die Wissenschaftlerin 2019 bei der Einweihung der Therese-Huber-Gasse. Was Mascha Riepl-Schmidt über die frühe Kämpferin für Frauenrechte sagte, könnte auch für sie selbst gelten: „Sie wollte, dass Frauen ein sinnvolles Leben führen können. Und das hat sie nicht nur theoretisch gemacht, sondern in die Tat umgesetzt. Damit hat sie viel auf sich genommen, um für ihre Schwestern etwas zu erreichen.“

Mascha Riepl-Schmidt war Mitbegründerin des Stuttgarter Theaterhauses und 38 Jahre lang Vorstandsmitglied des Theaterhaus-Vereins; diesem Gremium gehörte sie bis 2021 an. Sie habe dafür gesorgt, „dass Kontinuität ein Qualitätsmerkmal wurde“, dankt ihr das Theaterhaus. Außerdem engagierte sie sich in der Stolperstein-Initiative und bei den Anstiftern. Ihre Beerdigung findet am 8. Mai um 14 Uhr auf dem Fangelsbachfriedhof statt.