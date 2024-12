Liliana Valla ist tot. Bis vor kurzem war sie die künstlerische Leiterin des Theaters am Turm in Villingen, hat die Aufgabe gerade erst in jüngere Hände gelegt. Sie starb bereits vergangene Woche ganz plötzlich im Alter von 72 Jahren und hinterlässt einen Mann, eine Tochter und einen Enkel.