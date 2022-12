1 Karin Brunner ist tot. Foto: privat

Eine traurige Nachricht erreichte das Kollegium der Grundschule Bisingen: Völlig überraschend verstarb am 13. Dezember Lehrerin Karin Brunner, geborene Werner, nach kurzer, schwerer Krankheit.















Bisingen - Sie wurde am 15. Juli 1954 in Sulz am Neckar geboren und wuchs zusammen mit drei Brüdern in Mühlheim am Bach auf. Nach dem Besuch der Grundschule in Mühlheim, absolvierte sie am Gymnasium in Horb das Abitur. An der Pädagogischen Hochschule Reutlingen studierte Karin Brunner von 1973 bis 1977 auf Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Schwerpunkt Hauptschule, die Fächer Englisch und Deutsch.

Wohnhaus in Bisingen saniert

Ihre zweite Lehramtsprüfung legte sie im Herbst 1978 in Reutlingen ab. Anschließend unterrichtete sie bis 1990 an der Grund- und Hauptschule in Weilstetten und der Grundschule in Roßwangen. 1989 heiratete sie Martin Brunner, der aus der Schweiz stammt. Bei einem Urlaub in der Ost-Türkei hatten sie sich kennengelernt. Zusammen erwarben sie ein älteres Wohnhaus in Bisingen, das aufwendig und grundlegend renoviert und erweitert wurde. Seit dem 3. September 1990 bereicherte Karin Brunner die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule als Pädagogin in Bisingen.

Ruhig und überlegt

Auch war sie während dieser Zeit abgeordnet an die Astrid-Lindgren-Schule Bisingen. Ruhig und überlegt leitete Karin Brunner die Schüler zum Lernen an. Alters- und kindgerecht war ihr Unterricht aufgebaut. Sie legte großen Wert auf einen freundlichen und fairen Umgang der Lernenden untereinander. Karin Brunner verfügte über eine große Flexibilität und ein weites Spektrum und war deshalb sowohl in der Hauptschule als auch in der Grundschule Klassenlehrerin.

Mit Camper unterwegs

Ihre Meinung als Beratungslehrerin wurde sehr geschätzt. Als Mentorin war die nun Verstorbene stets bereit, junge Lehrerinnen im Referendariat zu begleiten und zu betreuen. Im Jahr 2016 ging Karin Brunner vorzeitig in den Ruhestand. Zusammen mit Sohn Clemens, der 1995 geboren wurde, waren sie als Familie bei allen sich bietenden Gelegenheiten unterwegs, so mit dem Camper in der näheren Umgebung und durch etliche Länder Europas.

Fernreisen führten um die Welt

Fernreisen führten Karin und Martin Brunner nach Amerika, Afrika, Asien, Australien und Neuseeland. Karin Brunner liebte das Meer und das Wasser, das Wandern und Radfahren.

Auch das Lesen von Krimis, Musikhören und das Lösen von schwierigen Kreuzworträtseln gehörten zu ihren Leidenschaften. Mit den folgenden Worten verabschiedet sich das Lehrerkollegium von Karin Brunner: "Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes, der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung."