Der Liederkranz Haiterbach trauert um die Sängerin Johanna Ade, die sich vielfach in den Verein einbrachte.

Johanna Ade habe mit akribisches Genauigkeit und Sorgfalt die Rechnungsbücher des Liederkranzes Haiterbach geführt, heißt es in einer Mitteilung des Liederkranzes.

Ade war in den Jahren 1988 bis 1992 Kassiererin und zeitgleich im Vorstandsgremium. „Unter ihrer wirtschaftlicher Regie konnte der Liederkranzes bei den traditionellen Busfesten und weiteren Events gute Gewinne erzielen.“ Auch für die Jugendarbeit habe sie viel übrig gehabt. So sei sie im gleichen Zeitraum in die Jugendarbeit eingestiegen und habe dem Verein zu einem stattlichen Kinderchor verholfen.

Vereinsführung in Dreierspitze

Johanna Ade führte den Liederkranz zusammen mit Hans Scheu und Monika Braun-Witt – erstmals in der Vereinsgeschichte – mit einem Dreiergremium an der Spitze zum musikalischen Glanzpunkt. Beim Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen des Liederkranzes im Jahre 1998 wirkte sie in der Aufarbeitung der Historie des Traditionsvereins mit und organisierte eine Ausstellung im Rathaus. „Somit legte sie den Grundstein für die Vereinszukunft auf die die nachfolgende Generation aufbauen konnte. „

Solistin mit Sopranstimme

Mit ihrer schönen Sopranstimme habe sie den Chorklang bereichert und sei unter anderem auch beim Jubiläumskonzert solistisch aufgetreten. Gerne habe sie sich ans Klavier gesetzt und den Chor begleitet.

„Die schönen Chorabende und Liederkranzweihnachtsfeiern, in denen sie sich immer wieder mit stilgerechter Dekoration und leckerem Buffet einbrachte, werden noch lange nachklingen“, heißt es weiter. Der Verein werde ihr ein ehrendes Andenken bewahren.