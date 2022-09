2 Susanne Luschka (†, vorne rechts) erklärt vor großem Publikum ein Bild der Familie Junghans bei der Matinee "100 Jahre Gut Berneck – eine Villa und ihre Zeit" des Stadtarchivs Schramberg im September 2011. Foto: Kohlmann

Am heutigen Freitag wird Susanne Luschka auf dem Friedhof ihrer Heimatstadt beigesetzt. Die Schrambergerin war die letzte hier wohnhafte Nachkommin der Unternehmerfamilien Junghans und Landenberger.















Schramberg - Susanne Luschka repräsentierte ein großes Kapitel der Familien-, Stadt- und Wirtschaftsgeschichte, deren Bewahrung, Erforschung und Darstellung ihr lebenslang ein großes Anliegen war: Die im hohen Alter von 91 Jahren verstorbene Schrambergerin war eine Ur-Ur-Enkelin von Erhard Junghans (1823 bis 1870) und seiner Ehefrau Louise Junghans, geborene Tobler (1821 bis 1910), des Gründers der Uhrenfabrik Gebrüder Junghans, und eine Ur-Enkelin von Paul Landenberger (1848 bis 1939) und seiner Ehefrau Frida Landenberger, geborene Junghans (1851 bis 1937), des Gründers der (späteren) Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik (H.A.U).

Im Landenberger-Familienverein galt sie mit ihrem enzyklopädischen Wissen als "Familien-Wikipedia" – und war in der alten Heimatstadt der Familie die Anlaufstelle für die heute auf der ganzen Welt verteilten Nachkommen. Kaum eine andere Patriotin hat zu Weihnachten wohl auch solche Postberge mit der Zeitschrift "D’Kräz" des Museums- und Geschichtsvereins Schramberg in alle Welt verschickt wie sie.

Erste von drei Töchtern

Susanne Luschka wurde am 7. November 1930 als erste von drei Töchtern von Viktor Luschka (1895 bis 1975) und seiner Ehefrau Hildegard Leuze (1902 bis 1992) in Schramberg geboren. Bereits ihr Großvater Victor Luschka (1850 bis 1914) war in leitender Position in der Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik beschäftigt und mit Frida Landenberger (1873 bis 1942) verheiratet, einer Tochter des Fabrikgründers. Ihr Vater begann seine Berufslaufbahn als Diplom-Kaufmann ebenfalls in dem Familienunternehmen und war in den 1920er-Jahren zunächst in Argentinien und in den USA im Auslandsgeschäft tätig.

Nachname als Vorteil

Nach seiner Rückkehr nach Schramberg und seiner Heirat 1929 baute er für seine Familie im Hagenwinkel ein modernes Fertighaus – das "Haldenhaus". Kurz darauf geriet das Familienunternehmen in den Strudel der Weltwirtschaftskrise und in den Konzentrationsprozess der Uhrenindustrie. Die H.A.U. wurde von Junghans "geschluckt" – was in der Familie Landenberger ein bis in die jüngste Gegenwart nachwirkendes Trauma hinterließ. Während andere Familienmitglieder bald ausschieden, blieb Viktor Luschka weiter im Unternehmen und übernahm im dreiköpfigen Vorstand der Uhrenfabrik Gebrüder Junghans AG das Ressort Finanzen, Verwaltung und Personal. "Sein Vorteil war: Er hieß weder Junghans noch Landenberger", sagte seine Tochter einmal über ihn. Im Lauf seiner Karriere bekleidete er bedeutende Funktionen in der deutschen Uhrenwirtschaft und war Präsident der Industrie- und Handelskammer Rottweil. Seiner Heimatstadt diente er im Ruhestand von 1962 bis 1970 außerdem als ehrenamtlicher Leiter des Stadtarchivs. Seine Tochter pflegte vor allem das "Landenberger-Gedächtniszimmer" im Schloss/Stadtmuseum, dessen Sanierung von 1979 bis 1982 durch das Erbe von Fritz Landenberger (1892 bis 1978) möglich wurde.

Viele beruflichen Stationen

Der berufliche Lebensweg der "höheren Tochter" Susanne Luschka war vielfältig und immer wieder von der Pflege ihrer kranken Eltern und Schwestern überschattet. Prägend war für sie vor allem die Zeit von 1957 bis 1962 als Chefsekretärin des damals sehr bekannten Historikers Hermann Heimpel (1901 bis 1988), des ersten Direktors des Max-Planck-Instituts für Geschichte an der Universität Göttingen. Schließlich wurde sie Lehrerin, zunächst 1965 kurz an der damals neuen Realschule in Schramberg, von 1965 bis 1979 in Bösingen und von 1979 bis 1985 wieder in Schramberg, wo sie an der alten Berneckschule unterrichtete, insbesondere das Fach evangelische Religion.

Großes soziales Engagement

Von ihrer Persönlichkeit her war sie sehr interessiert und lebendig – und anderen Menschen sehr zugewandt. Auch soziales Engagement – eine wichtige Tradition bei den Frauen örtlicher Unternehmerfamilien – war für sie lebenslang kennzeichnend. An der Pädagogischen Hochschule Reutlingen arbeitete sie im Sozialreferat des Allgemeinen Studentenausschusses (Asta) mit, war von 1977 bis 1989 Kirchengemeinderätin der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg-Lauterbach, eine wichtige Mitarbeiterin in der "Schmökerstube" der Haiti-Hilfe Schramberg und auch die "Chefsekretärin" ihres Jahrgangs 1930/31.

Der Abschied von der bekannten Bürgerin erfüllt mit Trauer und Wehmut. Zur Frage, welche Bedeutung Heimat für sie habe, sagte sie einmal: "Sie bedeutet mir sehr viel. Hier kenne ich mich aus, hier liegen meine Wurzeln in der Begegnung mit Menschen, der Landschaft und der Kultur." Mit diesem Vermächtnis wird die liebenswerte Schrambergerin ihrer Heimatstadt in guter Erinnerung bleiben, in der sie am 18. August dieses Jahres ihren Lebensweg vollendet hat.