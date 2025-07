Fritz Ganter verstarb am 29. Mai in Furtwangen im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit. Bei der Trauerfeier in der vergangenen Woche unter großer Anteilnahme der Furtwanger Feuerwehr wurde sein segensreiches Wirken unter anderem 15 Jahre als Kommandant der Furtwanger Feuerwehr gewürdigt.

Fritz Ganter stammt aus Göschweiler und war hier das jüngste von fünf Kindern der Familie. 1956 begann er bei der Furtwanger Firma Koepfer die Ausbildung als Maschinenbaumechaniker. Er war bis zu seiner Rente mehr als 40 Jahre bei der Firma Koepfer beschäftigt. 1967 heiratete Fritz Ganter seine Ehefrau Ruth, mit der er drei Kinder großzog.

Ebenfalls 1967 trat Fritz Ganter in die Furtwanger Feuerwehr ein, die neben der Familie seine große Leidenschaft wurde. Bei der Trauerfeier vergangene Woche in der Pfarrkirche St. Cyriak würdigte Bürgermeister Josef Herdner in seiner Funktion als „oberster Feuerwehrmann“ sein Wirken für die Feuerwehr ausführlich. Auch seine Kameraden gaben ihm in großer Zahl ein letztes Geleit, nicht zuletzt mit einer Ehrenwache.

Bürgermeister Herdner konnte hier wichtige Stationen im Leben des Feuerwehrmanns Fritz Ganter schildern. Besonders gewürdigt wurde seine besonnene und sehr aktive Tätigkeit als Kommandant der Furtwanger Feuerwehr in seinen 15 Jahren von 1986 bis 2001.

41 Jahre aktiv

Dann wollte er allerdings einem jüngeren Mitglied der Feuerwehr die Leitung übergeben, war aber noch bis zum Erreichen der Altersgrenze weiter aktiv, insgesamt also 41 Jahre.

Nach dem Ende seiner Dienstzeit als Kommandant 2001 wurde bereits sein Wirken durch Kreisbrandmeister Bau, Bürgermeister Krieg, seinenNachfolger Udo Heine sowie Vertretern der verschiedenen Rettungsorganisationen aus Furtwangen gewürdigt.

„Der Feuerwehrmann an sich“

Fritz Ganter verkörpere, so Bürgermeister Krieg, „den Feuerwehrmann an sich, der kompromisslos Leib und Leben für die Mitbürger einsetzt.“ Wenn die Furtwanger Feuerwehr einen ausgezeichneten Ruf hat, sei dies auch der maßgebliche Verdienst von Fritz Ganter. In den 15 Jahren hat Fritz Ganter viel bewegt, ganz besonders zu erwähnen ist dabei die Gründung der Jugendfeuerwehr. Auch bei den Vereinen der Stadt hat die Feuerwehr ein sehr gutes Ansehen. Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderates konnte Bürgermeister Krieg Fritz Ganter zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr ernennen. Sein besonderer Dank galt Ehefrau Ruth Ganter als „Mutter der Feuerwehr“.

Partnerschaft mit Ameis

Ein wichtiges Anliegen für Fritz Ganter war auch die seit 1977 bestehende gute Partnerschaft mit der Feuerwehr Ameis in Österreich, der er sich ab 1982 zusammen mit Ehefrau Ruth besonders widmete. Beim Festbankett der Furtwanger Feuerwehr konnte Bürgermeister Krieg Ehrenkommandant Fritz Ganter zum Ende seiner Dienstzeit bei der Feuerwehr mit der Bürgermedaille, der höchsten Furtwanger Auszeichnung, ehren. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst verfolgte er genau die Entwicklung der Wehr.