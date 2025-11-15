Trauer um Albstädter Unternehmer: Sein Urteilsvermögen verließ Fritz Maag nie

Der Albstädter Unternehmer Friedrich Wilhelm Maag ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
In der Geburtsurkunde stand „Friedrich Wilhelm“, aber in Ebingen kannte man ihn nur als „Fritz“. Geboren wurde Fritz Maag am 18. November 1934, und zwar unter ungünstigen Umständen: Bei der Geburt wurde ihm das Schlüsselbein ausgehängt, die Tübinger Koryphäe, die den Säugling danach untersuchte, stellte eine Fehldiagnose, und als ein weniger namhafter, aber diagnostisch trittsicherer Kollege die Sache Jahrzehnte später richtig stellte, war es für eine Therapie längst zu spät. Was zur Folge hatte, dass Fritz Maag zeitlebens einen lahmen Arm behielt und deshalb der Maxime „No sports!“ folgte.