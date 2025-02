Nachruf in Albstadt: Freund des Meeres und des Schachspiels

1 Klaus-Dieter Wendorf in Südostasien – der frühere Vorsitzende der SG Turm Albstadt ist 73-jährig gestorben. Foto: Schmid Steeger

Unerwartet ist mit 73 Jahren Klaus-Dieter Wendorf gestorben, der viele Jahre lang Vorsitzender des Schachvereins Turm Albstadt war.









Klaus-Dieter Wendorf hat jahrzehntelang in Heinstetten gelebt, wo er und seine Frau Ursula auf der Suche nach erschwinglichem Wohneigentum fündig geworden waren. Doch er blieb stets seinem Herkunftsort Ebingen verbunden, in dem am 22. Februar 1951 zur Welt gekommen war und zuerst die Realschule, danach das Wirtschaftsgymnasium besucht hatte. Nach dem Abitur hätte er gerne studiert, doch nach dem frühen Tod des Vaters war es an ihm, Mutter und Geschwister zu versorgen, und deshalb verpflichtete er sich für zwei Jahre bei der Bundeswehr in Sigmaringen. Anschließend schaltete er initiativ ein Stellgesuch in der Zeitung und hatte Glück: Groz-Beckert reagierte und bot ihm einen Posten in der Datenverarbeitung an. Später wechselte er in die Planungsabteilung, wo er bis zum Ruhestand tätig war.