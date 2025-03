Nachruf in Albstadt: Ein Leisetreter war Alfred Stauß nie

1 Alfred Stauß mit einem Exemplar seines Ebinger Familienbuchs. Das Bild entstand 2020; jetzt ist Stauß 94-jährig gestorben. Foto: Horst Schweizer

Im Alter von 94 Jahren ist am 19. März Alfred Stauß aus Ebingen, vormals Bitzer Ortsbaumeister und Bauamtsleiter in Bisingen, gestorben.









Lebhaft, engagiert, oft streitlustig, nie gleichgültig, dabei lebensfroh, umtriebig und offen für Neues – so kannten die Albstädter Alfred Stauß: Bis zuletzt nahm er regen Anteil am politischen geschehen, am globalen wie am kommunalen, und wenn er etwas kritikwürdig in und an seiner Heimatgemeinde fand, dann hielt er damit nicht leisetreterisch hinterm Berg, sondern sagte es laut und vernehmlich. Im Regelfall wusste er seine Meinung so solide mit Argumenten zu untermauern, dass diese sich weder aus dem Stand widerlegen noch ignorieren ließen. Ganz gleich, ob es um die marode Friedhofskapelle, den Sprengplatz auf dem Truppenübungsplatz Heuberg oder die Verkehrsführung in der Ebinger Oststadt ging.