Kommunalpolitik Haigerloch Kein Mehrkosten für Bahnübergang

2019 hat Haigerloch mit der SWEG Schienenwege GmbH aus Lahr eine Kostenanteil an der Sicherung des Bahnübergangs in Bad Imnau ausgehandelt. Jetzt will die Stadt mit dem Verkehrsunternehmen über die Aufhebung dieser Vereinbarung sprechen.