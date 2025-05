Der gelernte Metzgermeister, der seinen Beruf liebte, war sein Leben lang ein überaus fleißiger „Schaffer“ – und dies auch im Rentenalter. Bis zu seinem Tod half er im Betrieb seines Sohnes Hans-Peter aktiv mit.

Dem fürsorglichen Familienmenschen ging seine Familie über alles. Neben seiner Frau Anna trauern die Familien seiner drei Söhne, dazu gehören auch drei Enkelkinder und ein Urenkel.

In schwerer Zeit aufgewachsen

In Niedereschach geboren und in schwerer Zeit aufgewachsen, schlug sein Herz aber auch stets für seine Heimatgemeinde. In nahezu allen Niedereschacher Vereinen war er längst Ehrenmitglied und wurde vielfach geehrt, teils für über 70-jährige Mitgliedschaft. Wo immer es ging, unterstützte und förderte er die Vereine.

Im Gesangverein „Eintracht“ Niedereschach war er viele Jahre als Sänger aktiv. Viele ältere Menschen kennen Rudolf Schuler auch noch aus seiner Zeit als selbstständiger Metzger und als er viele Jahre lang in Niedereschach zusammen mit seiner Frau Anna, den damaligen „Bürgerkeller“ bewirtete.

Im Niedereschacher Gemeinderat

Von 1965 bis 1971 war er Mitglied im Niedereschacher Gemeinderat. Bis zuletzt nahm er regen Anteil am Geschehen in seiner Heimatgemeinde.

Die tägliche Lektüre der Tageszeitung war für ihn ein fester Bestandteil seines Tagesablaufs.

In Niedereschach wird man Rudolf Schuler ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung, findet am Freitag, 9. Mai, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Niedereschach statt.