Nachruf für Reinhold Heppner: Ein großer Haslacher Lokalpatriot ist leise gegangen

Reinhold Heppner prägte Haslach über Jahrzehnte – als Kommunalpolitikerund engagierter Ehrenamtlicher. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke.
Ein ganz Großer ist still und leise abgetreten: Reinhold Heppner starb am 15. Oktober, nur zwei Tage vor seinem 84. Geburtstag. Als die Nachricht von seinem Tod am Mittwoch die Runde machte, kam das für viele überraschend. Bis zuletzt wollte er sich nicht von seiner Krebserkrankung bezwingen lassen. Er war aktiv, solange er konnte und war im Städtle unterwegs. Einfach nur herumsitzen und nichts tun, das konnte er nicht.