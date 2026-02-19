Nachruf für Karla Mahne: Abschied von einer starken Stimme für Haslach

Mit Karla Mahne verliert Haslach eine „Grande Dame“ der Kommunalpolitik. Drei Jahrzehnte lang gestaltete die Kommunalpolitikerin der Stadt mit.
Karla Mahne, die Grande Dame der Haslacher Kommunalpolitik, lebt nicht mehr. Bereits kurz vor der Fastnacht ist die langjährige Haslacher Stadträtin und Bürgermeisterstellvertreterin gestorben. Das gibt die Stadt Haslach bekannt. Mahne war Trägerin des Ehrentellers der Stadt Haslach. Für ihre herausragende kommunalpolitische Lebensleistung durfte sie sich 2018, anlässlich ihrer Verabschiedung aus dem Stadtrat, nach fast 30 Jahren Gremiumsmitgliedschaft in das Goldene Buch der Stadt Haslach eintragen. „Heimat ist dort, wo die Seele sich öffnet. Danke Haslach, geliebte Heimat, für diese große Ehre“, schrieb sie damals. Sie musste es wissen, denn sie war keine Ur-Haslacherin, sondern setzte sich als gebürtige Berlinerin Zeit ihre Lebens für das Wohl ihrer Wahlheimat Haslach ein. In den 70er-Jahren war sie gemeinsam mit ihrem Mann Klaus nach Haslach gezogen und hatte mit ihm eine Hausarztpraxis gegründet.