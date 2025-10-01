Nachruf für Brigitte Rau: Ihr Wirken bleibt den Rottweilern noch lange in Erinnerung

Von 1984 bis ins Jahr 2001 war Brigitte Rau Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil. 17 Jahre lang hat sie als Pfarrerin in der Gemeinde gewirkt, vielen sind ihre Predigten und die Begegnungen mit ihr noch in bester Erinnerung. Als leidenschaftliche Sängerin hat sie über viele Jahre den Chor der Predigerkirche bereichert. Am 24. September ist sie im Rottweiler Spital, kurz vor ihrem 87. Geburtstag, gestorben.

Als älteste von fünf Schwestern wurde Brigitte Rau am 3. Oktober 1938 in der Nähe von Tübingen geboren und wuchs als Pfarrerstochter auf. Sie war sich aber schon als Kind sicher, dass sie Theologie studieren und in den Pfarrdienst gehen möchte.

Auf Geheiß ihres Vaters studierte sie aber zunächst Lehramt und war kurzzeitig als Volksschullehrerin tätig. Doch schließlich folgte sie ihrer Berufung, absolvierte zum Latinum noch das Graecum und Hebraicum und studierte schließlich Theologie. „Sie konnte mit ihren Worten Menschen berühren und erreichen. Sprache war ihre große Begabung“, erzählt ihre Schwester Magdalena.

Sie ließ sich nicht unterkriegen

Im Jahr 1984 hatte Brigitte Rau die Stelle im Pfarramt Rottweil-Süd angetreten. Zuvor war sie Klinikseelsorgerin in Berlin, wollte aber wieder zurück in den Schwarzwald, den sie als Kind liebgewonnen hatte. Frauen im Pfarramt waren damals noch eine Seltenheit und „Emanzipation“ im Pfarrberuf für viele noch nicht selbstverständlich. Doch Brigitte Rau stand souverän und mit ihrer liebenswürdigen Art „ihren Mann“ in der damals männerdominierten Pfarrerschaft.

Privates und Dienstliches trennte sie nicht, sie lud Gruppen und Kreise in ihr Wohnzimmer, oder in ihren Garten ein. Immer war sie den Menschen auf Augenhöhe zugewandt. Kirche bedeutete für sie Kommunikation und Dienst am Menschen. Die hierarchischen Strukturen indes hätten ihr nicht so gelegen.

Bis zuletzt bereitete Brigitte Rau ihr Beruf, der echte Berufung war, und den sie mit Humor und dem richtigen Maß Selbstironie, „Rau aber herzlich“, wie jemand sagte, ausübte, große Freude. Und auch ihr stets gewinnendes Lächeln wird in Erinnerung bleiben. Im Jahr 2001 wurde sie dann in den Ruhestand verabschiedet.

Trotz Einschränkung immer unterwegs

Selbst in den letzten Jahren, bereits gezeichnet von Einschränkungen durch mehrere Schlaganfälle, besuchte sie mit ihrer Schwester Magdalena noch Konzerte, oder ließ sich von ihr im Rollstuhl durch die Stadt schieben, immer auf der Suche nach schönen Gärten, denn Blumen liebte sie sehr. „Sie hat auf diesen Touren von vielen Seiten immer wieder Dank und Anerkennung für ihre Arbeit erfahren“, erzählt Magdalena Rau. Doch zuletzt ließen die Kräfte nach dem dritten Schlaganfall nach, sie wurde bettlägerig. Die Sprache wollte schon nach dem zweiten Schlaganfall nicht zurückkehren.

Am Mittwoch, 24. September, ist sie im Spital gestorben. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 3. Oktober, ihrem Geburtstag, um 14 Uhr in der Predigerkirche statt.