Nachruf für Brigitte Rau: Ihr Wirken bleibt den Rottweilern noch lange in Erinnerung

Wenige Tage vor ihrem 87. Geburtstag ist die ehemalige Pfarrerin der evangelischen Kirche Rottweil, Brigitte Rau, gestorben.
Von 1984 bis ins Jahr 2001 war Brigitte Rau Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil. 17 Jahre lang hat sie als Pfarrerin in der Gemeinde gewirkt, vielen sind ihre Predigten und die Begegnungen mit ihr noch in bester Erinnerung. Als leidenschaftliche Sängerin hat sie über viele Jahre den Chor der Predigerkirche bereichert. Am 24. September ist sie im Rottweiler Spital, kurz vor ihrem 87. Geburtstag, gestorben.