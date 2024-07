Nachruf Fritz Wahr: Als Chef ging er mit gutem Beispiel voran

Das nach ihm benannte Energieunternehmen trägt den Namen Nagolds weit über Baden-Württemberg hinaus. Dabei war Fritz Wahr eigentlich gar kein Nagolder. Fritz Wahr kommt 1935 in Besenfeld zur Welt, lernt Schreiner. Erst mit 18 Jahren zieht er nach Nagold um. Er gründet eine Familie, zu der neben seiner Frau Irmgard bald die fünf Kinder Reiner, Christa, Bernd, Wolfgang und Myriam gehören. Dazu kommen im Laufe der Zeit zehn Enkel und fünf Urenkel.

Schnell zeigt sich, dass Fritz Wahr Unternehmerblut in den Adern hat. Vor genau 60 Jahren, im Jahr 1964, gründet der Autodidakt sein erstes Unternehmen – ein Transportunternehmen in der Baubranche. Doch dabei bleibt es nicht. Ihn zieht es in eine andere Branche: Er wechselt 1967 in die Mineralölbranche. 1981 zieht er mit seinem Unternehmen auf den Nagolder Wolfsberg.

2012 übergibt er das Unternehmen dann an die nächste Generation

In den 1990er-Jahren gründet er ein eigenes MTB-Tankstellennetz. Fritz Wahr legte den Grundstein für die heutige Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG – einen familiengeführten, mittelständischen Energiehändler, der in ganz Süddeutschland präsent ist und dort zu den führenden Unternehmen der Branche gehört. 2012 übergibt er das Unternehmen dann an die nächste Generation, blieb aber weiterhin lange noch aktiv im Betrieb.

Als Chef ging er mit gutem Beispiel voran. Lange Zeit beginnt sein Arbeitstag schon um 4 Uhr morgens, ist von seiner Familie zu hören. Dabei sei es ihm immer wichtig gewesen, mit seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe zu agieren. Erfolge habe er immer als Geschenk betrachtet.

Fritz Wahr engagierte sich in der Kirche und auf dem sozialen Sektor. Sein Umfeld beschreibt ihn als „gewitzt und humorvoll“, als „visionär und ideenreich“.

Fritz Wahr starb am 8. Juli im Alter von 89 Jahren.