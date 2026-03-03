Nachruf: Friesenheim trauert um Günter Behre

Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes und ehemaliger Schulleiter der Realschule und Werkrealschule Friesenheim. Behre ist am 1. März im Alter von 78 Jahren gestorben.
Günter Behre sagte einmal gegenüber unserer Redaktion: „Die schönste Melodie ist das Kinderlachen.“ Behre war er mehr als 20 Jahre Schulleiter an der damaligen Haupt- und Realschule Friesenheim. Mehr als 40 Jahre war die heutige Realschule und Werkrealschule Friesenheim seine Schule und es waren seine Kinder, auf die er immer ein wachsames Auge geworfen hatte. „Für mich geht es immer um die Kinder“, wurde er nie müde zu betonen.