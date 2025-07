Am 29. Juni 2025 verstarb Engelbert Mangler im Alter von 77 Jahren. Er war Lehrer am Hechinger Gymnasium und Mitbegründer der Suchtkrankenhilfe Hechingen.

Mit ihm verliert das Gymnasium Hechingen nicht nur einen langjährigen und überaus geschätzten Kollegen, sondern auch einen Menschen, der über Jahrzehnte mit Herzblut, Verstand und großer Menschlichkeit gewirkt hat.

Engelbert Mangler wurde am 28. September 1947 geboren. Nach seinem Studium trat er am Gymnasium Hechingen sein Referendariat an – und blieb der Schule bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2012 über vier Jahrzehnte lang treu. In den Fächern Mathematik und katholische Religion unterrichtete er alle Klassenstufen mit großer Fachkenntnis und viel Engagement.

Lesen Sie auch

Schon früh war er dafür bekannt, seine Schülerinnen und Schüler für mathematische Problemstellungen ebenso wie für tiefgründige religiös-philosophische Fragen zu begeistern. Er verstand es, Interesse zu wecken und Lernstoff lebendig zu vermitteln. Besonderen Wert legte er auf selbst gestaltetes, kreatives und motivierendes Unterrichtsmaterial – stets mit dem Ziel, Wissen anschaulich und nachhaltig zu vermitteln.

Er hatte ein offenes Ohr für persönliche Belange

Auch über den Unterricht hinaus setzte Engelbert Mangler wichtige Akzente: Als einer der Pioniere im Bereich der digitalen Schulverwaltung arbeitete er sich engagiert in neue Technologien ein und unterstützte die Schulleitung fachkundig und hilfsbereit.

Unsere Empfehlung für Sie Hechingen Gymnasium will beim Abitur zum G9-Modell zurückkehren Rektor Kuhle kündigt in Lehrerkonferenz Antrag für den Herbst an / Sechs Lehrer verabschiedet

Im Kollegium war Engelbert Mangler durch seine gradlinige und unkomplizierte Art sehr geschätzt. Viele Jahre wirkte er als Personalrat und sorgte nicht nur für das Wohl seiner Kolleginnen und Kollegen, sondern auch mit zahlreichen geselligen Veranstaltungen für Zusammenhalt im Team. Seine große Solidarität und sein offenes Ohr für persönliche Belange machten ihn zu einem wertvollen Ansprechpartner.

In den 80er-Jahren war er stationär in Therapie

Mit großem Interesse verfolgte er neue pädagogische Entwicklungen. So war er einer der ersten Teamlehrer des Gymnasiums, ein Konzept, das in den 1990er-Jahren eingeführt wurde und bis heute erfolgreich praktiziert wird. Gemeinsam mit seinen Teamkolleginnen entwickelte er motivierendes Material zur Freiarbeit und brachte viele innovative Ideen in die Unterrichtsgestaltung ein.

Unsere Empfehlung für Sie Hechingen Freundeskreis nun ohne zwei langjährige Stützen Suchtkrankenhilfe: Mitglieder verabschiedet / Ehrenurkunde für 30 Jahre Mitarbeit

Am Herzen lag Engelbert Mangler das Thema Suchtprävention. Aufgrund Alkoholkonsums war er Anfang der 1980er-Jahre stationär in Therapie. In dieser Zeit kam er in Kontakt mit dem „Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe“. Er fungierte als Mitgründer der Hechinger Gruppe.

Unermüdlich pflichtbewusst erledigte er seinen Beruf

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen in den letzten Jahren seiner aktiven Dienstzeit erfüllte er seine Aufgaben mit unermüdlichem Pflichtbewusstsein, bis er 2012 in den wohlverdienten Ruhestand trat. Doch auch danach blieb er dem Gymnasium verbunden – durch regelmäßige Besuche von schulischen Veranstaltungen, die Pflege persönlicher Kontakte und sein aufrichtiges Interesse an der Weiterentwicklung der Schule. Seinen feinen Humor und seine freundliche Art behielt er sich bis zuletzt.