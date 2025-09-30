Nachruf: Ein zupackender Macher und hilfsbereiter Mensch

Schnell machte gestern in Weil am Rhein die traurige Nachricht vom Tod des zeitlebens ehrenamtlich stark engagierten Mannes die Runde, der seit drei Jahren im Pflegeheim lebte. „Jeden Tag eine gute Tat“, hatte die rheinische Frohnatur noch im vergangenen Jahr anlässlich seines 85. Geburtstags in Anlehnung an ein Leitwort der Pfadfinder als sein Lebensmotto ausgegeben. Für sein verdienstvolles Wirken war er mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. Und von der Weiler Narrenzunft erhielt er deren höchste Auszeichnung als Anerkennung für sein Wirken, den Fuchsorden.

Ferdinand Corsten haderte nicht mit seinem Schicksal, als ihm vor wenigen Jahren ein Fuß amputiert werden musste, sondern machte das Beste aus der Situation und strahlte trotz allem Zufriedenheit aus. Inaktivität war nicht sein Ding. Auch im Pflegeheim hat er sich für die Gemeinschaft eingebracht, wurde er doch zum Vorsitzenden des Beirates gewählt. Der gelernte Speditionskaufmann, der bei der Möbelspedition Froede viele Jahre Direktor für Marketing und Vertrieb war und als Mitglied der Geschäftsführung in den Ruhestand ging, war stets ein zupackender Macher, ein versierter Organisator und hilfsbereiter Mensch.

Ferdinand Corsten, den Freunde und bekannte nicht nur „Ferdi“, sondern auch einen „badischen Rheinländer“ bezeichneten, ist in Jüchen in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Er engagierte sich dort als Pfadfinder und im Schützenzug und knüpfte zahlreiche Freundschaften, die bis zuletzt Bestand hatten. Mit 22 Jahren kam er berufsbedingt ins Dreiländereck, das ihm, vor allem die Stadt Weil am Rhein, zur zweiten Heimat geworden ist. Die Familie, zu der neben seiner Frau Ursula vier Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel gehören, bedeutete ihm viel. Und es gelang ihm trotz starken Engagements, Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen.

Durch Engagement viele Spuren hinterlassen

Ob als Leiter der Pfadfinder, Gründer des Kreisjugendrings und des Badmintonclubs Lörrach, ob als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands und Wahlkampfmanager der Christdemokraten oder als langjähriger Vorsitzender des Weiler Kulturrings und als ehrenamtlicher Richter beim Landessozialgericht Stuttgart, überall hinterließ Ferdinand Corsten durch seinen starken Einsatz Spuren bei seinem vielfältigen ehrenamtlichen Wirken. Und er war immer einer, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen.

Wahlkampf organisiert

18 Jahre stand er an der Spitze des Weiler Kulturrings, organisierte Seminare und Workshops für die Mitgliedsvereine und war deren Ansprechpartner. „Er war mein Lehrmeister, von ihm habe ich viel gelernt“, sagt René Winzer, der beim Kulturring vor sechs Jahren zu Corstens Nachfolger gewählt wurde. Einen Namen hatte sich Ferdinand Corsten auch als versierter Organisator von Wahlkämpfen, allein drei für Alt-OB Wolfgang Dietz sowie Kommunalwahlkämpfe für die CDU, gemacht. Außerdem konnte er Armin Schuster, den früheren Bundestagsabgeordneten und heutigen Innenminister von Sachsen, davon überzeugen, in die Politik zu gehen.

Gemeinschaft war ihm wichtig

Ferdinad Corsten war ein geselliger Mensch, dem es immer ein wichtiges Anliegen war, etwas für die Gemeinschaft zu tun und zu bewegen. Im Pflegeheim, wo auch seine Frau lebt, freute er sich stets, wenn neben den Familienangehörigen auch Freunde und Weggefährten zu Besuch kamen. Er hatte immer viel zu erzählen und war auch immer gut informiert.