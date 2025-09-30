Nachruf: Ein zupackender Macher und hilfsbereiter Mensch

Ferdinand Corsten aus Weil am Rhein, der Ehrenvorsitzende des Weiler Kulturrings und des CDU-Stadtverbandes, ist im Alter von 86 Jahren im Luise-Klaiber-Haus in Kandern gestorben.
Schnell machte gestern in Weil am Rhein die traurige Nachricht vom Tod des zeitlebens ehrenamtlich stark engagierten Mannes die Runde, der seit drei Jahren im Pflegeheim lebte. „Jeden Tag eine gute Tat“, hatte die rheinische Frohnatur noch im vergangenen Jahr anlässlich seines 85. Geburtstags in Anlehnung an ein Leitwort der Pfadfinder als sein Lebensmotto ausgegeben. Für sein verdienstvolles Wirken war er mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. Und von der Weiler Narrenzunft erhielt er deren höchste Auszeichnung als Anerkennung für sein Wirken, den Fuchsorden.