1 Eckhard Huber auf dem Golfplatz Foto: Digitalarchiv Hans Schabert

Der ehemalige Raiffeisenbank-Vorstand Eckhard Huber ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt nicht nur eine trauernde Familie, sondern auch mehrere Vermächtnisse.









Der im Ruhestand in Nagold lebende frühere Vorstand der Raiffeisenbank im Kreis Calw ist einen Monat vor seinem 82. Geburtstag verstorben. In der Heimat seiner Jugend, in Neuweiler, hat er in früheren Jahren auch das Vereinsleben mitgestaltet.