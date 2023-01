2 Für den spannendsten Blickwinkel wagte Klaus Kretschmann auch mal was. Foto: Kretschmann

Der leidenschaftliche Hobby-Fotograf Klaus Kretschmann wird im Städtle fehlen, aber in seinen zahllosen Bildererzählungen weiterleben. Er ist am 7. Januar im Alter von 81 Jahren im Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen verstorben.















Dornhan - Den Stadtfotograf, wie man Klaus Kretschmann liebevoll nannte, traf man selten ohne seine Kamera an. Bei allen Anlässen in Dornhan war er ganz nah dran.

Seine Fotos sind Zeugen der Kernstadt- und Teilorteentwicklung mit allen tektonischen Veränderungen. Sein Blick fürs Besondere richtete sich aber auch auf die Menschen in Dornhan, die Feste und Begegnungen in den Vereinen, Kirchen, Schulen, Kindergärten sowie auf die Städtepartnerschaft mit Pont-de-Vaux, wo er sich einbrachte.

Akrobatisch unterwegs

Um den spannendsten Blickwinkel zu bekommen. kletterte er oft akrobatisch-halsbrecherisch auf Leitern oder andere technische Hilfsmittel. Hierzu schlüpfte er jedoch nicht in Sicherheitsschuhe. Er bevorzugte, zum Leidwesen seiner Frau Christa, Clogs. Seit ein paar Jahren nahm er allerdings Drohnen zu Hilfe.

Weiter richtete Kretschmann seine Kamera auf die Natur mit dem farbenreichen Wechsel der Jahreszeiten sowie auf die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Für berührende Bilder nahm er gerne stundenlanges Ausharren in Kauf bis er die scheuen Tiere vor die Kamera bekam.

Seine "Laufbahn" als Stadtfotograf begann mit dem Bau des Seniorenheims 2005. In Filmen dokumentierte er den Bauverlauf. Die für die digitale Umsetzung notwendigen Computerprogramme beherrschte er aus dem Effeff. So nahm neben dem Fotografieren auch das Filmen einen großen Platz ein.

Auch in den Abendstunden dabei

Das Wort Feierabend kannte er nicht. Leben, Kunst und Kultur im Ort zu dokumentieren war für ihn eine wertvolle, lebensbejahende Bereicherung. Dank Kretschmann können nun Stadtverwaltung und 55 Vereine, Organisationen und Institutionen auf unvergessliche Momentaufnahmen zurückgreifen, die er als gesicherte Dateien übergab, um bei Bedarf das rege Leben der letzten rund 20 Jahre in und ums Städtle lebhaft in Erinnerung rufen zu können.

2019 wurde Klaus Kretschmann für seinen außergewöhnlichen Bürgersinn die Bürgermedaille verliehen. Es war die erste Ehrung dieser Art, die er zusammen mit Peter Bronner und Charlotte Kronenbitter erhielt.

Flucht und Aufnahme bei einer Pflegefamilie

Geboren wurde Klaus Kretschmann am 4. Juni 1941 im ostpreußischen Heiligenbeil. Der kleine Klaus musste mit seinen Eltern und den drei Geschwistern bei Kriegsende nach Schleswig-Holstein flüchten. Einige Jahre später kam die Familie nach Riedlingen, wo der Neunjährige in eine Bauernfamilie im Ortsteil Waldhausen kam, da die Eltern beim Wiederaufbau helfen mussten. Das Verhältnis zur Pflegefamilie war gut, die Kontakte wurden über die Jahre hindurch gepflegt.

Nach seiner Lehre als Elektriker arbeitete er zunächst in der Schweiz und wechselte dann nach Stuttgart. Dort lernte er seine aus Dornhan stammende Frau Christa kennen. Sie heirateten 1969 und zogen 1972 nach Dornhan.

Beruflich fand er bei der Firma Arburg in Loßburg eine Anstellung als Entwicklungsleiter. Nach zehn Jahren wechselte Kretschmann zu Kern-Liebers nach Schramberg.

Von Herausforderungen gereizt

Herausforderungen reizten ihn immer. So baute er 1987 die Firma Geiger-Handling auf. Provisorisch im Kleinen fing er in Betzweiler an. Anfang der 90er Jahre konnte der Geschäftsführer mit der Firma in das Gewerbegebiet Dornhan umziehen. Geschäftsreisen, die ihn, mit Ausnahme von Australien und Afrika, auf alle Kontinente führten, machten ihm nichts aus. Kretschmann reiste auch privat gerne, vorzugsweise mit dem Wohnmobil nach Italien. Besonders liebte er den Strand von Jesolo. Gerne wäre Klaus Kretschmann noch in die Masuren gereist, zu seinen Wurzeln oder hätte mit der klassischen Postschiffroute Norwegen entdeckt.

Ein Familienmensch

Klaus Kretschmann ist Vater von drei Kindern und Großvater von fünf Enkelkindern. Für die Familie war der stolze Vater und Großvater immer da. Mit seiner technischen Affinität löste er jedes mechanische oder elektrische Problem in den Haushalten. Anruf genügte, und Kretschmann erschien mit seinem großen Werkzeugkoffer. "Wer seine Wurzeln nicht kennt, weiß nicht wer er ist – Erinnerungen an unsere Familie Schulz und Kretschmann in Ostpreußen" – an diesem Familienbuch, das 2021 fertiggestellt wurde, war Kretschmann aktiv beteiligt.