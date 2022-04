1 Dieter Haag, als er 2016 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Foto: Fritsch

Calw - Dieter Haag, ehemaliger Musikschulleiter, Vorsitzender des Hermann-Hesse-Chorverbands und Geschäftsführer des Vereins "ObenAuf", ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Haag war schon bei der Gründung der Musikschule Calw 1977 mit an Bord. Gemeinsam mit seinem Schulfreund Hans-Jörg Kalmbach, dem ersten Musikschulleiter, baute er die die Einrichtung auf. Diese erste Zeit sei geprägt gewesen von "grenzenloser Experimentierfreude und Unbekümmertheit", wie Haag 2016 bei der Verabschiedung in den Ruhestand gegenüber unserer Zeitung erzählt hatte. Das Vertrauen des damaligen Oberbürgermeisters Karl-Heinz Lehmann sei grenzenlos gewesen. Immerhin habe damals noch keiner so recht gewusst, wie das eigentlich geht, so eine Musikschule zu etablieren.

Nicht immer, räumt Kalmbach ein, sei man sich dabei einig gewesen. Doch die Freundschaft der beiden hatte Bestand. "Ohne sie wäre das alles nicht so entstanden", ist er sich sicher. Kalmbach schätzte an Haag unter anderem dessen gesellige Seite. "Er war kein Kostverächter", schmunzelt er. Gerne habe man zusammen nach der Arbeit ein Viertele in der Weinstube Frank getrunken.

Viele Visionen

"Er hatte ein großes Organisationstalent", sagt Kalmbach über seinen Freund, den er schon zu Schulzeiten kennengelernt hatte. Er selbst hingegen wollte sich mehr auf das Musikalische konzentrieren. So kam es, dass Haag 1982 die Leitung der Musikschule von Kalmbach übernahm. Haag hatte viele Visionen, so Kalmbach. Er wollte, dass die Calwer Musikschule zu den besten gehört, dass sie zur Marke wird und ein gewisses Image verkörpert.

Mit seiner umtriebigen Art und einem großen Netzwerk, das er sich mit der Zeit aufgebaut hatte, schaffte er das auch. Haag "hat die Musikschule Calw über drei Jahrzehnte wie kein anderer geprägt", meint Olaf Kerkau, der Nachfolger Haags als Musikschulleiter. Dieter Haag sei unermüdlich für seine Musikschule engagiert gewesen, streitbar und großen Zielen verpflichtet. "Die Region verliert mit ihm einen bis zuletzt für die musikalische Bildung engagierten Menschen. Sein Wirken hat Spuren hinterlassen und wird noch lange wahrzunehmen sein", so Kerkau weiter.

Geistiger Vater

Haag habe auch dafür gesorgt, dass die Musikschule überregionale Bekanntheit erlangt, meint Calws Oberbürgermeister Florian Kling. Er habe "unglaubliche Verdienste" für die Musikschule geleistet.

Noch im vergangenen Jahr habe er sich mit Haag über den Stadtgarten unterhalten. Darüber, wie man ihn in der Zukunft auch kulturell mit Leben füllen könnte. Kling hätte diese Entwicklung gerne mit Haag gemeinsam weiter begleitet. "Es ist sehr, sehr schade, dass er so früh von uns gegangen ist."

Haag war bis zu seinem Tod nicht nur Vorsitzender des Hermann-Hesse- Chorverbands, sondern auch Geschäftsführer des Vereins "ObenAuf", der sich für außerschulische musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche einsetzt. In einer Mitteilung bezeichnen der Vorsitzende, Michael Lindner, sowie der weitere Geschäftsführer Hans Peter Häusser ihn als "einen der geistigen Väter der Idee von ›ObenAuf‹".

Es sei Haags Idee gewesen, Kräfte zu bündeln, um die musische Bildung von Kindern und Jugendlichen ideell und finanziell zu unterstützen, ist dort weiter zu lesen. Dies habe schließlich zur Vereinsgründung 2016 geführt. Mit starken Argumenten, seinem Auftreten und seiner Überzeugung "konnte er immer wieder neue Partner für ›ObenAuf‹ gewinnen". Der Verein "verneigt sich in Dankbarkeit und Anerkennung vor seinem großartigen Wirken. Wir werden Dieter Haag in unserer Erinnerung als umsichtigen und freundlichen Begleiter und Ratgeber behalten."