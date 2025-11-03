Nachruf: Die Villinger Grande Dame des Jazz ist tot

„Jazz ist mein Lebenselixir“, brachte Lisa Boulton aus Villingen ihre musikalische Leidenschaft einmal auf den Punkt . Jetzt ist sie im Alter von 92 Jahren verstorben.
„Lisa Boulton war die Grande Dame des Jazz nicht nur in Villingen“, schreibt Friedhelm Schulz, langjähriger Weggefährte im Villinger Jazzclub in einem Nachruf. Bis ins hohe Alter ließ sie es sich nicht nehmen, Konzerten im Jazzkeller beizuwohnen. Sie war Ehrenvorsitzende des Clubs und weit hin geachtet für ihr großes Engagement, ihre Expertise und ihren Charakter.