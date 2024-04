Die Gemeinde Schuttertal trauert im Andreas Ohnemus. Wie die Gemeinde mitteilt, starb der Träger der Bürgermedaille am vergangenen Freitag im Alter von 97 Jahren.

Ohnemus wurde am 3. Januar 1927 geboren. Im Alter von 14 Jahren erlernte er den Schreinerberuf – eine Berufung, die ihm bis ins hohe Alter blieb. Als er beruflich in Konstanz unterwegs war, lernte er in einer Weinstube seine spätere Frau Brunhilde kennen. Das Paar heiratete im Jahr 1969 und feierte im Jahr 2019 Goldene Hochzeit.

In der Gemeinde Schuttertal, insbesondere in seinem Heimatort Schweighausen, hat sich Andreas Ohnemus über Jahrzehnte zum Wohle der Dorfgemeinschaft engagiert und in vielfältiger Weise eingebracht, heißt es im Nachruf der Gemeinde. Ohnemus unterstützte viele örtliche Vereine, die Feuerwehr und die Pfarrgemeinde an verantwortlicher Stelle in herausragendem Maße. Mehr als 70 Jahre gehörte er der SG Schweighausen an, mehr als 30 Jahre war er Vorsitzender des Kirchenchors und Mitglied im Pfarrgemeinderat. Der Motorsport lag dem gebürtigen Schweighausener ebenso am Herzen. So gehörte er 1961 zu den Gründungsmitgliedern des MSC Schweighausen.

13 Jahre im Gemeinderat

Auch kommunalpolitisch hat sich Andreas Ohnemus insgesamt 13 Jahre engagiert. Zunächst im Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Schweighausen und nach der Gemeindereform im Jahre 1974 auch in der Gesamtgemeinde Schuttertal.

Bis ins hohe Alter nahm Andreas Ohnemus mit großem Interesse am öffentlichen Leben seiner Heimat Schweighausen teil, so die Gemeinde. Für seine Verdienste wurde ihm im Jahr 2006 die Bürgermedaille der Gemeinde Schuttertal verliehen.