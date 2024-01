Nachruf: Der Rottweiler SPD-Politiker Heinz Vogt ist gestorben

1 Heinz Vogt (Archivfoto). Foto: Scheidel

Heinz Vogt, ehemaliges Mitglied im Gemeinderat und Kreistag, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein Leben lang trat er mit Hingabe für seine Heimatstadt Rottweil ein.









Heinz Vogt wurde am 18. November 1933 geboren und starb nun am 1. Januar. Vogt studierte in Tübingen, Freiburg und Paris Geschichte, Latein und Französisch. Seine lebenslange Liebe zur Geschichte fand nicht nur in seiner akademischen Laufbahn als Lehrer und Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums Ausdruck, sondern auch in seiner Rolle als ehrenamtlicher Stadtarchivar.