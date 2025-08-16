Nachruf der DLRG Schopfheim: Vorsitzender Jürgen Vetter ist gestorben

Jürgen Vetter, seit 1996 engagierter Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Schopfheim, ist gestorben. Der Verein ist bestürzt.
Jürgen Vetter habe über viele Jahre von 1996 bis zuletzt mit außergewöhnlichem Engagement, Weitsicht und Herzblut die Geschicke der DLRG Ortsgruppe geleitet und geprägt, heißt es in einem vom Verein verfassten Nachruf. „Sein unermüdlicher Einsatz für die Wasserrettung, die Ausbildung junger Menschen und den Zusammenhalt im Verein hat bleibende Spuren hinterlassen – bei uns allen, die ihn als Vorstand, Kameraden, Freund und Mentor erleben durften“, schreibt die DLRG.