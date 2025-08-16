Nachruf der DLRG Schopfheim: Vorsitzender Jürgen Vetter ist gestorben

Jürgen Vetter habe über viele Jahre von 1996 bis zuletzt mit außergewöhnlichem Engagement, Weitsicht und Herzblut die Geschicke der DLRG Ortsgruppe geleitet und geprägt, heißt es in einem vom Verein verfassten Nachruf. „Sein unermüdlicher Einsatz für die Wasserrettung, die Ausbildung junger Menschen und den Zusammenhalt im Verein hat bleibende Spuren hinterlassen – bei uns allen, die ihn als Vorstand, Kameraden, Freund und Mentor erleben durften“, schreibt die DLRG.

Mehr als „nur“ Vorsitzender

Vetter sei weit mehr als „nur“ der Vorsitzende gewesen. „Er war das Herz unserer Donnerstagabende, wenn er uns mit seinen Kochkünsten verwöhnte. Ob deftige Hausmannskost oder feine Überraschungsgerichte – Jürgens Leidenschaft fürs Kochen war genauso unverkennbar wie seine Freude daran, uns alle zusammenzubringen. In diesen Momenten wurde aus Kameradschaft echte Gemeinschaft“, heißt es im Nachruf weiter.

„Vater“ des DLRG-Heims

Vetters ruhige Art, sein feiner Humor, seine Verlässlichkeit und seine Hilfsbereitschaft hätten ihn ausgezeichnet. Er habe immer ein offenes Ohr gehabt, sei ein Mensch des Handelns und ein Vorbild für viele gewesen – nicht nur im Verein, sondern weit darüber hinaus.

Besonders erfüllt habe ihn sein großes Projekt: der Erweiterungsbau des DLRG-Heims. Mit diesem Bau haben Vetter seine Vision verbunden, die DLRG Schopfheim zukunftsfähig zu machen und den Mitgliedern beste Bedingungen für Ausbildung, Einsatz und Gemeinschaft zu bieten. Im Mai erst habe er mit stolz die Einweihung des Baus begleitet und damit ein Vermächtnis geschaffen.

Jürgen Vetter hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und Enkelkinder.