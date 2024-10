Nachruf: Berthold Engeser – ein Idol des SV Villingendorf

Geboren am 23. August 1944 war Berthold Engeser der älteste Sohn der Familie Engeser. Sein Talent war unübersehbar. Nach seiner Jugend zeigte er in der ersten Mannschaft rasch sein Können. Umgeben von talentierten Mitspielern entwickelte sich Berthold Engeser in den 60er-Jahren zum Albtraum der gegnerischen Defensivreihen in der Region. Als Mittelstürmer war er nicht nur beweglich und technisch versiert, sondern abschlussstark – insbesondere mit dem Kopf.

So war es wenig verwunderlich, dass er mit dem SVV große Erfolge feierte: der Aufstieg in die A-Klasse, zu dem er in der damaligen Spielzeit 45 Treffer beisteuerte, oder in der Saison 1969/70 der Aufstieg in die II. Amateurliga. In der „Liga der Großen“, in der Freudenstadt, Rottweil, Balingen und Hechingen spielten, sorgte der Torjäger mit dem SVV für Furore.

Vordere Platzierungen mit dem SVV

Dank zahlreicher Engeser-Treffer, die Berthold im Zusammenspiel mit seinem fünfeinhalb Jahre jüngeren Bruder Richard beisteuerte, belegte das Team jahrelang vordere Platzierungen. Trotz Anfragen von höherklassigen Vereinen blieb Berthold Engeser Villingendorf treu und beendete nach knapp zwei Dekaden seine aktive Karriere als SVV-Kicker.

Auch nach seiner Karriere engagierte er sich für „seinen“ SVV – nicht minder erfolgreich als in den Jahrzehnten zuvor auf dem Platz. So brachte er sich ehrenamtlich als Kassier und Schatzmeister sowie als Vorstandsmitglied ein und war darüber hinaus nicht selten als wichtiger Ratgeber zur Stelle.

Zahlreiche Auszeichnungen

Aufgrund seiner Verdienste erhielt Berthold Engeser 1978 die WFV-Spielerehrennadel in Bronze und 1980 die Vereinsehrennadel in Bronze. Es folgten 1982 die STB-Ehrennadel in Silber, 1997 die WFV-Ehrennadel in Bronze und 1998 der WFV-Verbandsehrenbrief.

2022 feierte Berthold Engeser seine 60-jährige Mitgliedschaft im SVV. Auf dem Sportplatz war er ein immer gerngesehener Gast. Mit großer Leidenschaft feuerte er die Mannschaften und Spieler an.