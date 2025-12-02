Nachruf aus Weil am Rhein: Sein Herz hat immer für Haltingen geschlagen

Er war ein leidenschaftlicher Lehrer und ein populärer, besonnener Kommunalpolitiker: Peter Hunkler, langjähriger Ortsvorsteher von Haltingen, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
Trauer um einen Haltinger mit Leib und Seele, der sich um seinen Heimatort verdient gemacht hat. Schon seit einiger Zeit hatte sich Peter Hunkler, der neben seiner Frau Ilse zwei Kinder und einen Enkel hinterlässt, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Samstag ist der geschätzte SPD-Kommunalpolitiker, nach längerer Krankheit zuhause in dem Zimmer gestorben, in dem er geboren wurde. Hunkler hatte sich 35 Jahre als Gemeinde- und Ortschaftsrat engagiert und war auch zwölf Jahre bürgernaher Ortsvorsteher.