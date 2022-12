1 David Moosmann hat viel für die Menschen getan. Foto: Privat

David Moosmann baute seine Schreinerei in Tennenbronn auf, er war Familienmensch und hatte ein großes Herz: Nun ist der Seniorchef des Unternehmens am 5. Dezember im Alter von 84 Jahren verstorben.















Schramberg-Tennenbronn - Geboren wurde David Moosmann am 24. Dezember 1937 als Sohn von Josef und Sofie Moosmann auf dem Hasenhof im Ramstein. Er hatte sieben Geschwister, von denen vier noch leben.

Von 1943 bis 1950 besuchte er die Volksschule in Tennenbronn, bevor er eine Schreinerlehre bei der Firma Eugen Ganter Laden- und Schaufensterbau in Schramberg begann. Anschließend arbeitete er dort als Schreinergeselle sowie von 1955 bis 1967 bei der Schreinerei Hettich in Schramberg.

Seine Meisterprüfung legte David Moosmann am 12. Mai 1966 vor der Handwerkskammer Konstanz ab, nachdem er zuvor Abendkurse in Buchführung, Gesetzeskunde, Menschenführung und Maschinenkurse belegt hatte. Von 1967 bis 1970 war er als Schreinermeister bei der Firma Finkbeiner in St. Georgen angestellt.

1970 eigenen Betrieb gegründet

1970 folgte ein bedeutender Einschnitt in seinem Leben: Er gründete seine eigene Schreinerei in der Koppenmühle, Unterm Dorf, in Tennenbronn. Die Büroleitung übernahm seine Frau Gertrud, die er am 15. Juli 1965 geheiratet hatte. Sie hatte ihre Kenntnisse als Industriekauffrau bei der Firma Schneider in Tennenbronn erlernt.

Industriebau mit Spänesilo

Der Betrieb entwickelte sich hervorragend und so wurde 1980 die Tennenbronner Schreinerei Karl Hermann übernommen. Die beiden Schreinereistandorte wurden 1985 in der Hauptstraße 90 in Tennenbronn zusammen geführt. Dort entstand ein Industriebau in Holzleimbinderkonstruktion mit Spänesilo. Damals waren elf Mitarbeiter bei der Schreinerei beschäftigt.

Der älteste Sohn Christoph begann 1983 eine Schreinerlehre und wurde ebenfalls Schreinermeister. Ein erster schwerer Schicksalsschlag für David Moosmann war der Tod seiner Frau im Jahr 1995.

Tragischer Tod von Sohn und Enkelin

2002 übergab er die Schreinerei an seinen Sohn Christoph, damals waren bereits 21 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. David Moosmann bildete insgesamt 35 Lehrlinge aus.

Tief getroffen hat ihn der Tod seines Sohnes Christoph und seiner Enkelin Natalie im vergangenen Jahr. Die Schreinerei wurde anschließend von David Moosmanns Sohn Tobias und Patrick Fleig als Geschäftsführer fortgeführt. Heute zählt die Schreinerei 41 Mitarbeiter.

David Moosmann war aber auch ehrenamtlich engagiert, vor allem in der Kolpingsfamilie Tennenbronn. Dort organisierte er die jährlichen Nikolausbesuche in den Familien, Kleidersammlungen und den Altaraufbau für Fronleichnam. Zudem kümmerte er sich um die Vernetzung regional und deutschlandweit mit anderen Kolpingsfamilien, indem er Tagungen und sogar Kolpingferien besuchte. Außerdem war er im Peru-Kreis tätig und saß für die CDU im Ortschaftsrat Tennenbronn.

Kontakte bis nach Peru geknüpft

Er war aber auch ein Familienmensch durch und durch, die sieben Enkelkinder bedeuteten David Moosmann viel. Mit ihnen widmete er sich gerne Gesellschaftsspielen. Seine zweite Frau Klaudia heiratete er 2003. Hund Jonny war ihm in den vergangenen zehn Jahren ein wichtiger Wegbegleiter.

David Moosmann hatte ein großes Herz und knüpfte Kontakte über die Grenzen von Deutschland hinaus – und zwar nach Polen, Syrien und Peru. Trotz vieler Schicksalsschläge gelang es ihm immer wieder, positiv in die Zukunft zu blicken. Hier half ihm besonders sein tief verwurzelter Glaube an Gott. Er war gradlinig, ließ sich nicht verbiegen und stand für seine Werte und Überzeugungen.

Gerne im Garten gearbeitet

Tief verwurzelt in Tennenbronn, kümmerte er sich in den Rentenjahren gerne um den Garten in Löwenstraße, wo er reichlich Salat, Bohnen und Johannisbeeren erntete. Besuch von seiner Familie und Freunden war immer willkommen. Neben Spaziergängen mit dem Hund hatte David Moosmann Sudoku für sich entdeckt – die Rätsel löste er noch bis zwei Tage vor seinem Tod.

Das Totengebet findet am Freitag, 16. Dezember, um 9.30 Uhr und der Trauergottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Tennenbronn statt. Anschließend ist die Urnenbeisetzung auf dem oberen Friedhof.