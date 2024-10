Nachruf auf Waltraud Ertelt: Ihr Optimismus war unerschütterlich

1 Waltraud Ertelt, die älteste Bisingerin, ist verstorben. Foto: Foto-Vogt-Bisingen

Waltraud Ertelt, Gründerin der Hohenzollern- und Heidelberg-Apotheke in Bisingen, ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Als Unternehmerin war sie ihren Mitarbeitern ein Vorbild, als Familienmensch ein unerschöpflicher Quell von Liebe und Wärme.









Die älteste Bisingerin, Waltraud Ertelt, geborene Bergmann, erblickte das Licht der Welt am 25. April 1921 in Bad Rodach (Kreis Coburg). Ihr Vater führte ein Kolonialwarengeschäft und hatte zudem einen landwirtschaftlichen Betrieb. Neben der Schule stand für Waltraud Ertelt und ihre beiden Geschwister daher auch immer Hilfe und Mitarbeit in Haushalt, im Laden oder bei der Ernte auf dem Feld auf dem Plan. „Gelernt habe ich auf dem Fahrrad oder in der Bahn, sonst war keine Zeit“, erzählte die Verstorbene anlässlich ihres 95. Geburtstages in einem Pressebericht.