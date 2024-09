1 Die Künstlerin Marja Scholten-Reniers ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto) Foto: Birgit Heinig

Die Villinger Konzeptkünstlerin Marja Scholten-Reniers ist tot. Sie starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren und hinterlässt einen Mann, zwei Kinder und zwei Enkel.









Marja Reniers studierte in ihrer Heimat, den Niederlanden, an der »Fontys Hogescholen« in Tilburg Kunst und wählte dabei den Schwerpunkt Textilkunst und Malerei. Vier weitere Semester an der »Grafische School« in Utrecht folgten.