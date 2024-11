Als Frau der ersten Stunde der Stiftung „Lernen-Fördern-Arbeiten“ in Oberndorf und langjährige Vorsitzende der Fördergemeinschaft hat sie Zeichen gesetzt.

Thea Eppe hat die „Fördergemeinschaft der Ivo-Frueth-Schule Oberndorf“ über mehrere Jahrzehnte hinweg engagiert als Vorsitzende geleitet. Sie hat die „Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten“ – abgekürzt LFA – mitbegründet und in verschiedenen Funktionen geprägt.

Als Vorsitzende der Fördergemeinschaft sei es ihr ein großes Anliegen gewesen, lernbehinderte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern und zu unterstützen, würdigen die Stiftung und die Fördergemeinschaft Thea Eppes Engagement.

Engagement an der Basis

Ob es um Spendenaufrufe, Bewirtungen, die Holzwerkstatt in der Schule, die duale Ausbildung für Förderschüler, die Einrichtung der Schulküche oder die Belange der Hortgruppe an der Ivo-Frueth-Schule ging: Thea Eppe engagierte sich, zusammen mit Partnern und Partnerinnen, Ämtern und öffentlichen Einrichtungen über Jahrzehnte hinweg an der Basis. Schule und Verein erreichten auf diese Weise Ziele, die zunächst unerreichbar schienen.

Landesehrennadel für das Lebenswerk

Thea Eppe wurde schließlich für ihr Lebenswerk mit der Landesehrennadel gewürdigt. Sie hat mit ihrer erfrischenden Art Menschen mitgerissen. Und sie hat viele Freunde und Freundinnen für die Anliegen der Fördergemeinschaft gewinnen können. Als Mitbegründerin der Stiftung LFA war sie im Beirat und später im Aufsichtsrat. Sie vertrat die Belange der Fördergemeinschaft, ohne dabei das Gesamtwohl der Stiftung LFA aus den Augen zu verlieren.

Sie verkörperte wie kaum jemand sonst die Identität und die Geschichte der Stiftung und ihrer Unternehmen. Im Jahr 2016 schied Thea Eppe auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus, da sie nach all den vielen Jahren ihr vielschichtiges bürgerschaftliches Engagement nach und nach reduzieren wollte. Ende Oktober verstarb Thea Eppe im Alter von fast 90 Jahren nach einem engagierten Leben.

Langjähriges und verdienstvolles Engagement

Die Fördergemeinschaft und die Stiftung Lernen Fördern verlieren mit ihr eine über Jahrzehnte hinweg prägende Gestalt. Beide Organisationen trauern um Thea Eppe und bleiben ihr für ihr langjähriges und verdienstvolles Engagement mit großem Dank verbunden.